Лунный посевной календарь на март 2021: когда правильно садить рассаду

Лунный посевной календарь на март поможет садоводам и огородникам определить наиболее удачные дни, чтобы посеять семена для рассады. Жизненный цикл растения напрямую связан с небесными светилами, поэтому взрастить рассаду можно полагаясь на специальный календарь, в котором также указано, какие работы и в какие дни проводить.

В первый месяц весны на самом огороде дел не очень много из-за заморозков, но рассадой начинают заниматься уже сейчас. Зерна обрабатывают и проращивают в тепличных или даже домашних условиях. Перед тем как ее засеивать, необходимо выбрать семена, перебрать их и подготовить к посеву. Для каждого типа овощей прописан свой алгоритм проращивания зерен.

Наиболее благоприятные дни для посевов в марте 2021

Самыми удачными днями следующего месяца для посадки рассады являются 5, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 28 и 30 марта.

Когда и что сажать:

Зелень, салат – 5-12, 15, 20, 21

Огурцы – 5, 20, 21, 24, 25

Томаты – 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25

Баклажаны – 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25

Перец – 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25

Кабачки, патиссоны, тыквы – 5, 20, 21, 24, 25

Редис, редька, дайкон – 5, 6, 7, 10-12, 15

Морковь, свекла – 5-7, 10-12, 15

Фасоль, горох, бобы – 5, 6, 7, 10, 20, 21, 24, 25

Капуста цветная, белокочанная – 10, 11, 15, 20, 21, 24, 25

Петрушка и сельдерей корневой – 5-7, 10-12, 15

Земляника, клубника – 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25

Цветы из семян – 1, 3, 4, 20, 21, 29, 30

Деревья, кусты – 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 28-30

После прорастания семян ростки можно посадить в отдельные горшки (иллюстративное фото: freepik.com)

При этом 1, 2, 3, 4, 14, 16, 17, 27 и 31 марта лучше воздержаться от любых работ, связанных с растениями. В эти дни можно очистить почву и перебрать семена.