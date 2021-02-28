ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лунный посевной календарь на март 2021: когда правильно садить рассаду

Новина українською → Воскресенье 28 февраля 2021 18:02
Лунный посевной календарь на март 2021: когда правильно садить рассаду Лунный посевной календарь на март 2021 (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Styler

Лунный посевной календарь на март поможет садоводам и огородникам определить наиболее удачные дни, чтобы посеять семена для рассады. Жизненный цикл растения напрямую связан с небесными светилами, поэтому взрастить рассаду можно полагаясь на специальный календарь, в котором также указано, какие работы и в какие дни проводить.

Как правильно начать аграрный сезон 2021 – читайте в материале Styler.

В первый месяц весны на самом огороде дел не очень много из-за заморозков, но рассадой начинают заниматься уже сейчас. Зерна обрабатывают и проращивают в тепличных или даже домашних условиях. Перед тем как ее засеивать, необходимо выбрать семена, перебрать их и подготовить к посеву. Для каждого типа овощей прописан свой алгоритм проращивания зерен.

Наиболее благоприятные дни для посевов в марте 2021

Самыми удачными днями следующего месяца для посадки рассады являются 5, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 28 и 30 марта.

Когда и что сажать:

  • Зелень, салат – 5-12, 15, 20, 21
  • Огурцы – 5, 20, 21, 24, 25
  • Томаты – 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25
  • Баклажаны – 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25
  • Перец – 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25
  • Кабачки, патиссоны, тыквы – 5, 20, 21, 24, 25
  • Редис, редька, дайкон – 5, 6, 7, 10-12, 15
  • Морковь, свекла – 5-7, 10-12, 15
  • Фасоль, горох, бобы – 5, 6, 7, 10, 20, 21, 24, 25
  • Капуста цветная, белокочанная – 10, 11, 15, 20, 21, 24, 25
  • Петрушка и сельдерей корневой – 5-7, 10-12, 15
  • Земляника, клубника – 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25
  • Цветы из семян – 1, 3, 4, 20, 21, 29, 30
  • Деревья, кусты – 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 28-30

Лунный посевной календарь на март 2021: когда правильно садить рассаду

После прорастания семян ростки можно посадить в отдельные горшки (иллюстративное фото: freepik.com)

При этом 1, 2, 3, 4, 14, 16, 17, 27 и 31 марта лучше воздержаться от любых работ, связанных с растениями. В эти дни можно очистить почву и перебрать семена.

Ранее мы рассказывали о том, какие праздники и выходные ожидают украинцев в марте 2021.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь аграрии растения Луна
LITE
Православный календарь на март 2021: полный список важных дат
Православный календарь на март 2021: полный список важных дат