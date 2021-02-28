Лунный посевной календарь на март 2021: когда правильно садить рассаду
Лунный посевной календарь на март поможет садоводам и огородникам определить наиболее удачные дни, чтобы посеять семена для рассады. Жизненный цикл растения напрямую связан с небесными светилами, поэтому взрастить рассаду можно полагаясь на специальный календарь, в котором также указано, какие работы и в какие дни проводить.
Как правильно начать аграрный сезон 2021 – читайте в материале Styler.
В первый месяц весны на самом огороде дел не очень много из-за заморозков, но рассадой начинают заниматься уже сейчас. Зерна обрабатывают и проращивают в тепличных или даже домашних условиях. Перед тем как ее засеивать, необходимо выбрать семена, перебрать их и подготовить к посеву. Для каждого типа овощей прописан свой алгоритм проращивания зерен.
Наиболее благоприятные дни для посевов в марте 2021
Самыми удачными днями следующего месяца для посадки рассады являются 5, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 28 и 30 марта.
Когда и что сажать:
- Зелень, салат – 5-12, 15, 20, 21
- Огурцы – 5, 20, 21, 24, 25
- Томаты – 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25
- Баклажаны – 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25
- Перец – 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25
- Кабачки, патиссоны, тыквы – 5, 20, 21, 24, 25
- Редис, редька, дайкон – 5, 6, 7, 10-12, 15
- Морковь, свекла – 5-7, 10-12, 15
- Фасоль, горох, бобы – 5, 6, 7, 10, 20, 21, 24, 25
- Капуста цветная, белокочанная – 10, 11, 15, 20, 21, 24, 25
- Петрушка и сельдерей корневой – 5-7, 10-12, 15
- Земляника, клубника – 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25
- Цветы из семян – 1, 3, 4, 20, 21, 29, 30
- Деревья, кусты – 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 28-30
После прорастания семян ростки можно посадить в отдельные горшки (иллюстративное фото: freepik.com)
При этом 1, 2, 3, 4, 14, 16, 17, 27 и 31 марта лучше воздержаться от любых работ, связанных с растениями. В эти дни можно очистить почву и перебрать семена.
Ранее мы рассказывали о том, какие праздники и выходные ожидают украинцев в марте 2021.