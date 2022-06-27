Лунный календарь стрижек на июль 2022: когда можно пойти в парикмахерскую

Лунный календарь помогает выбрать оптимальную дату для стрижки, окрашивания волос и кардинальной смены имиджа. С древних времен по этому календарю выбирали лучшие даты для изменения своей внешности и косметических процедур.
Некоторые даты отлично подходят для похода в парикмахерскую, а есть дни, когда не стоит проводить манипуляции с волосами - они начнут ломаться и новая стрижка станет неудачной.
Когда в июле не стоит идти в парикмахерскую - читайте в материале ниже.
1 июля - удачный день. Волосы после стрижки будут хорошо расти.
2 июля - неудачный день для любых манипуляций с волосами. Могут быть проблемы со здоровьем.
3 июля - можно стричь волосы, заниматься завивкой и окрашиванием. Смена имиджа будет удачной.
4 июля - процедуры с волосами в этот день добавят вам силы и вдохновения.
5 июля - можно стричься, но не стоит кардинально менять свой имидж.
6 июля - откажитесь от похода в парикмахерскую и манипуляций с волосами.
7 июля - неудачный день, стрижка в этот день отберет у вас силы и энергию.
8 июля - хороший день для манипуляций по уходу за волосами - маски, укрепление волос. Можно подровнять кончики или челку, но остальные процедуры - не стоит.
9 июля - Неудачный день для любых процедур с волосами. Не рекомендуется менять имидж, окрашивать волосы или завивать.
10 июля - можно делать короткие стрижки, чтобы укрепить волосы. Также можно заняться окрашиванием, но без кардинальных изменений внешности.
11 июля - удачный день для стрижки, окрашивания и завивки.
12 июля - прекрасный день для кардинальной смены имиджа и новой прически
13 июля - стричь волосы не рекомендуется, могут быть разочарования
14 июля - можно окрашивать волосы и делать завивку, но стричь не рекомендуется
15 июля - стрижка и кардинальные изменения имиджа в этот день могут привлечь неприятности в семье
16 июля - нейтральный день для любых манипуляций с волосами
17 июля - подходящий день, чтобы освежить прическу. Но не стоит кардинально менять внешний вид
18 июля - неудачный день для любых манипуляций с волосами, может привлечь болезни
19 июля - прекрасный день для новой прически. Она привлечет внимание противоположного пола.
20 июля - хороший день для любых манипуляций с волосами
21 июля - не рекомендуется кардинальных экспериментов с волосами
22 июля - в парикмахерскую идти не стоит
23 июля - хороший день для любых оздоровительных процедур, а вот стрижки могут быть неудачные
24 июля - не стоит стричь волосы, они станут непослушными. Можно делать укладку.
25 июля - не рискуйте с походом к парикмахеру, займитесь оздоровительными процедурами
26 июля - удачный день для смены имиджа, окрашивания, кардинальных стрижек и причесок
27 июля - не рекомендуется стричь волосы, можно подкрасить корни
28 июля - удачный день для новой прически и стрижки
29 июля - постарайтесь перенести к парикмахеру на другой день
30 июля - удачный день для стрижки и других манипуляций с волосами
31 июля - не рекомендуются стрижки, смена имиджа, окрашивание и завивка
Кстати, ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2022 года.
А еще мы рассказывали о том, какие праздники и памятные дни будем отмечать в июле 2022.