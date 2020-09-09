В Лукьяновском СИЗО отремонтировали камеры: фото до и после

В сети показали бесплатные камеры в Лукьяновском СИЗО
В Лукьяновском СИЗО в Киеве сделали ремонт. Сейчас камеры обновлены и они выглядят свежими после реставрации. За пребывание в них платить не нужно. Фотографии до и после ремонта показал на своей странице в Facebook министр юстиции Денис Малюська.
"Кто там еще хочет украсть государственных денег? Мы здесь подготовили для вас еще одну бесплатную камеру в Лукьяновском СИЗО. Уже традиционно - ремонт в ней сделан за счет платных камер. Средства налогоплательщиков не тратились", - написал министр в соцсети.
Малюська отметил, что камера расчитана на 12 человек.
В комментариях украинцы отметили, что такое количество человек в камере провоцирует "блатные законы".
Как мы ранее писали, в Лукьяновском СИЗО зафиксировали вспышку коронавируса.