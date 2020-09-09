У Лук'янівському СІЗО відремонтували камери: фото до і після

У мережі показали безкоштовні камери в Лук'янівському СІЗО
В Лук'янівському СІЗО в Києві зробили ремонт. Зараз камери оновлено і вони виглядають свіжими після реставрації. За перебування в них платити не потрібно. Фотографії до і після ремонту показав на своїй сторінці в Facebook міністр юстиції Денис Малюська.
"Хто там ще хоче вкрасти державних грошей? Ми тут підготували для вас ще одну безкоштовну камеру в Лук'янівському СІЗО. Вже традиційно - ремонт у ній зроблено коштом платних камер. Кошти платників податків не витрачалися", - написав міністр у соцмережі.
Малюська зазначив, що камера розрахована на 12 осіб.
В коментарях українці відзначили, що така кількість людей в камері провокує "блатні закони".
Як ми раніше писали, в Лук'янівському СІЗО зафіксували спалах коронавірусу.