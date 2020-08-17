Лукашенко пригрозил работягам "жестоко разобраться" с ними (видео)

В сети появилось видео с угрозами рабочим от Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко снова отличился неадекватным поведением. На встрече с рабочими в Минске он жестко пригрозил людям, которые к нему обратились.
Видео с Лукашенко опубликовали на странице в Facebook "Чай с малиновім вареньем".
Один из рабочих в толпе выкрикнул Лукашенко: "Застрелись, офицер". После чего президент Беларуси в окружении нескольких охранников подошел к мужчине.
"Не волнуйтесь, я вас избивать не буду. Это не в моих интересах. Если хоть один здесь спровоцирует что-то - разберемся жестоко. Поэтому, будь мужиком. Вас толпа, а я один. Опусти телефон", - прокричал рабочему Лукашенко.
В комментариях люди отреагировали на видео.
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