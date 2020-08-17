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Лукашенко пригрозил работягам "жестоко разобраться" с ними (видео)

Понедельник 17 августа 2020 15:53
Лукашенко пригрозил работягам "жестоко разобраться" с ними (видео)
Александр Лукашенко жестко пригрозил рабочим (фото: kremlin.ru)
Автор: Людмила Жукова

В сети появилось видео с угрозами рабочим от Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко снова отличился неадекватным поведением. На встрече с рабочими в Минске он жестко пригрозил людям, которые к нему обратились.

Видео с Лукашенко опубликовали на странице в Facebook "Чай с малиновім вареньем".

Один из рабочих в толпе выкрикнул Лукашенко: "Застрелись, офицер". После чего президент Беларуси в окружении нескольких охранников подошел к мужчине.

"Не волнуйтесь, я вас избивать не буду. Это не в моих интересах. Если хоть один здесь спровоцирует что-то - разберемся жестоко. Поэтому, будь мужиком. Вас толпа, а я один. Опусти телефон", - прокричал рабочему Лукашенко.

В комментариях люди отреагировали на видео.

  • Угрожает и разговаривает "на ты" и ещё в таком тоне. Это президент пришел на встречу "с работягами, которые его всегда понимали и поддерживали". Ага
  • На лице все написано. Если б не было камер - дал бы приказ расстрелять этих работяг на месте.
  • Ахаха "а я один" сказал в окружении сотни телохранителей.
  • Охрененно один, совсем крышу набекрень, считать совсем разучился.
  • Я думала он ударит. Да.. неспокойно нынче.
  • Вот лицо Лукашенко!!!! Люди смотрите все!!!!! Ужас!!!! Каратель!!! Фашист!!! Посмотрите как он разговаривает! Вы можете себе представить что творится когда нет камер и прессы? Жыве Беларусь!!!!

Как мы ранее писали, у Лукашенко нашли дворец в России площадью в два гектара (видео).

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