Лукашенко пригрозил работягам "жестоко разобраться" с ними (видео)

Александр Лукашенко жестко пригрозил рабочим (фото: kremlin.ru)

В сети появилось видео с угрозами рабочим от Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко снова отличился неадекватным поведением. На встрече с рабочими в Минске он жестко пригрозил людям, которые к нему обратились.

Видео с Лукашенко опубликовали на странице в Facebook "Чай с малиновім вареньем".

Один из рабочих в толпе выкрикнул Лукашенко: "Застрелись, офицер". После чего президент Беларуси в окружении нескольких охранников подошел к мужчине.

"Не волнуйтесь, я вас избивать не буду. Это не в моих интересах. Если хоть один здесь спровоцирует что-то - разберемся жестоко. Поэтому, будь мужиком. Вас толпа, а я один. Опусти телефон", - прокричал рабочему Лукашенко.

В комментариях люди отреагировали на видео.

Угрожает и разговаривает "на ты" и ещё в таком тоне. Это президент пришел на встречу "с работягами, которые его всегда понимали и поддерживали". Ага

На лице все написано. Если б не было камер - дал бы приказ расстрелять этих работяг на месте.

Ахаха "а я один" сказал в окружении сотни телохранителей.

Охрененно один, совсем крышу набекрень, считать совсем разучился.

Я думала он ударит. Да.. неспокойно нынче.

Вот лицо Лукашенко!!!! Люди смотрите все!!!!! Ужас!!!! Каратель!!! Фашист!!! Посмотрите как он разговаривает! Вы можете себе представить что творится когда нет камер и прессы? Жыве Беларусь!!!!

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