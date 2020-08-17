Лукашенко пригрозив роботягам "жорстоко розібратися" з ними (відео)

Олександр Лукашенко жорстко пригрозив робочим (фото: kremlin.ru)

В мережі з'явилося відео з погрозами робочим від Лукашенка

Президент Білорусі Олександр Лукашенко знову відзначився неадекватною поведінкою. На зустрічі з робітниками в Мінську він жорстко пригрозив людям, які до нього звернулися.

Відео з Лукашенком опублікували на сторінці в Facebook "Чай з малиновим варенням".

Один з робітників в натовпі вигукнув Лукашенко: "Застрілися, офіцер". Після чого президент Білорусі в оточенні кількох охоронців підійшов до чоловіка.

"Не хвилюйтеся, я вас бити не буду. Це не в моїх інтересах. Якщо хоч один тут спровокує щось розберемося жорстоко. Тому, будь мужиком. Вас натовп, а я один. Опусти телефон", - прокричав робочого Лукашенко.

В коментарях люди відреагували на відео.

Загрожує і розмовляє "на ти" та ще в такому тоні. Це президент прийшов на зустріч "з роботягами, які його завжди розуміли і підтримували". Ага

На обличчі все написано. Якщо б не було камер - дав наказ розстріляти цих роботяг на місці.

Ахаха "а я один" сказав в оточенні сотні охоронців.

Охрененно один, зовсім дах набакир, вважати зовсім розучився.

Я думала він вдарить. Да.. неспокійно нині.

Ось обличчя Лукашенко!!!! Люди дивіться всі!!!!! Жах!!!! Каратель!!! Фашист!!! Подивіться як він розмовляє! Ви можете собі уявити, що твориться коли немає камер і преси? Жыве Беларусь!!!!

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