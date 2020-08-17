Лукашенко пригрозив роботягам "жорстоко розібратися" з ними (відео)

В мережі з'явилося відео з погрозами робочим від Лукашенка
Президент Білорусі Олександр Лукашенко знову відзначився неадекватною поведінкою. На зустрічі з робітниками в Мінську він жорстко пригрозив людям, які до нього звернулися.
Відео з Лукашенком опублікували на сторінці в Facebook "Чай з малиновим варенням".
Один з робітників в натовпі вигукнув Лукашенко: "Застрілися, офіцер". Після чого президент Білорусі в оточенні кількох охоронців підійшов до чоловіка.
"Не хвилюйтеся, я вас бити не буду. Це не в моїх інтересах. Якщо хоч один тут спровокує щось розберемося жорстоко. Тому, будь мужиком. Вас натовп, а я один. Опусти телефон", - прокричав робочого Лукашенко.
В коментарях люди відреагували на відео.
Як ми раніше писали, у Лукашенка знайшли палац в Росії площею в два гектари (відео).