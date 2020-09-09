Лукашенко назвал американцев сволочами: с космоса видят все

У Александра Лукашенко заподозрили паранойю (коллаж РБК-Украина)

Александр Лукашенко боится снайперов и считает, что американцы следят за каждым его шагом

Александр Лукашенко считает, что американцы при помощи спутника в космосе следят за его передвижениями, а также координируют протесты в стране.

Кроме того, президент Беларуси опасается снайперов на улицах Минска и жалуется, что не чувствует себя в безопасности даже в сопровождении бойцов антитеррористического подразделения. Так Лукашенко на встрече с сотрудниками российских телеканалов объяснил, почему гулял по Дворцу независимости с автоматом, передает TUT.BY.

Он рассказал, что 23 августа в сети и ряде СМИ появилась информация, якобы Лукашенко с семьей сбежал из Беларуси. Поэтому вооруженный глава государства на вертолете прилетел в свою резиденцию и решил показать, что находится на месте.

Лукашенко отметил, что во Дворце независимости есть ситуационный центр, и он может следить за всем, что происходит в Минске со всех камер. Когда протестующие направились к зданию, он принял решение "посмотреть, что там творится" и прилетел на вертолете с Дроздов в резиденцию.

"Я сажусь в вертолет, а американцы с космоса, сволочи, видят же все, и они сразу в свой центр под Варшавой дали сигнал, что вертолет поднялся. И как только президентский вертолет поднялся, они побежали. Они начали расходиться. Ну я облетел, посмотрел, что происходит. Но какая-то кучка боевиков осталась", - рассказал Лукашенко.

Он также заявил, что на территории Дворца независимости все равно оставалась опасность, хотя Лукашенко и сопровождали силовики.

"Я продемонстрировал, что я здесь, что мои дети здесь, хотя мой пресс-секретарь (Наталья Эйсмонт) бежала со мной, чтобы я не выходил - а вдруг снайпер?" - рассказал президент Беларуси.

Отметим, что странные заявления относительно неусыпной слежки со стороны "американцев" в некоторых СМИ расценили чуть ли не как паранойю. Дело в том, что еще в 2014-м году знаменитый гимнаст Виталий Щербо в интервью by.tribuna.com рассказал о своей беседе с Лукашенко и отметил, что у президента Беларуси "паранойя определенная, как у Сталина, присутствовала: мол, хотят скинуть, занять кресло".

Как сообщалось, 23 августа во время массовой акции протеста в Минске митингующих возле Дворца независимости встретил заслон ОМОНа. Люди, дойдя до него, проскандировали лозунги и разошлись. После этого из резиденции вышел Александр Лукашенко с сыном Николаем с автоматами - президент Беларуси назвал омоновцев "красавцами".