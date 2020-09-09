Лукашенко назвав американців сволотою: з космосу бачать усе

У Олександра Лукашенка запідозрили параною (колаж РБК-Україна)

Олександр Лукашенко боїться снайперів і вважає, що американці стежать за кожним його кроком

Олександр Лукашенко вважає, що американці за допомогою супутника в космосі стежать за його пересуваннями, а також координують протести в країні.

Крім того, президент Білорусі побоюється снайперів на вулицях Мінська і скаржиться, що не відчуває себе в безпеці навіть у супроводі бійців антитерористичного підрозділу. Так Лукашенко на зустрічі зі співробітниками російських телеканалів пояснив, чому гуляв по Палацу незалежності з автоматом, передає TUT.BY.

Він розповів, що 23 серпня в мережі та низці ЗМІ з'явилася інформація, нібито Лукашенко з родиною втік з Білорусі. Тому озброєний глава держави на вертольоті прилетів до своєї резиденції та вирішив показати, що знаходиться на місці.

Лукашенко зазначив, що в Палаці незалежності є ситуаційний центр, і він може стежити за всім, що відбувається в Мінську зі всіх камер. Коли протестувальники попрямували до будівлі, він прийняв рішення "подивитися, що там коїться" і прилетів на вертольоті з Дроздів до резиденції.

"Я сідаю у вертоліт, а американці з космосу, сволота, бачать ж усе, і вони відразу в свій центр під Варшавою дали сигнал, що вертоліт піднявся. І щойно президентський вертоліт піднявся, вони побігли. Вони почали розходитися. Ну я облетів, подивився, що відбувається. Але якась купка бойовиків залишилася", - розповів Лукашенко.

Він також заявив, що на території Палацу незалежності все одно залишалася небезпека, хоча Лукашенка й супроводжували силовики.

"Я продемонстрував, що я тут, що мої діти тут, хоча мій прес-секретар Наталія Ейсмонт) бігла зі мною, щоб я не виходив - а раптом снайпер?" - розповів президент Білорусі.

Зазначимо, що дивні заяви щодо невсипущого стеження з боку "американців" у деяких ЗМІ розцінили мало не як параною. Річ у тому, що ще у 2014-му році знаменитий гімнаст Віталій Щербо в інтерв'ю by.tribuna.com розповів про свою бесіду з Лукашенком і зазначив, що у президента Білорусі "параноя певна, як у Сталіна, була присутня: мовляв, хочуть скинути, зайняти крісло".

Як повідомлялося, 23 серпня під час масової акції протесту в Мінську мітингувальників біля Палацу незалежності зустрів заслін ОМОНу. Люди, дійшовши до нього, проскандували гасла і розійшлися. Після цього вийшов з резиденції Олександр Лукашенко з сином Миколою з автоматами - президент Білорусі назвав омонівців "красенями".