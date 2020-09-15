Лукашенко - не легитимный президент Украины: в ЕС опозорились с заявлением

В Европарламенте Лукашенко назвали президентом Украины (фото: kremlin.ru)

В Европарламенте сделали странное заявление относительно Александра Лукашенко

Александр Лукашенко - "не легитимный президент Украины". С таким странным заявлением в Европарламенте выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Курьезный момент произошел во время спича политика во вторник, 15 сентября, пишет ТАСС.

"Мы считаем выборы в Беларуси сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко как не легитимного президента Украины", - сказал Боррель.

И только после того, как в зале парламента раздался смех, депутат выправился.

"Конечно, Беларуси. Безусловно, Беларуси. О чем я только думал?!" - сказал он.

В то же время Боррель заявил, что Европейский Союз осуждает задержания тысяч протестующих и применение силы белоруской милицией. По словам политика, в кратчайшие сроки к властям Беларуси будут применены санкции.

Также Евросоюз также намерен "оценить, сферы, в которых может быть заморожен диалог" с Лукашенко и его соратниками. Помимо этого, в Европе хотят, чтобы в Беларуси были проведены повторные выборы президента. Но нужно, чтобы это произошло под наблюдением мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее мы писали, что Зеленский призвал власти Беларуси пойти на диалог с народом.