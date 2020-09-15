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Лукашенко - нелегітимний президент України: в ЄС зганьбилися з заявою

Вівторок 15 вересня 2020 14:00
Лукашенко - нелегітимний президент України: в ЄС зганьбилися з заявою
У Європарламенті Лукашенка назвали президентом України (фото: kremlin.ru)
Автор: Styler

У Європарламенті зробили дивну заяву щодо Олександра Лукашенка

Олександр Лукашенко - "нелегітимний президент України". З такою дивною заявою виступив у Європарламенті глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель.

Курйозний момент стався під час спічу політика у вівторок, 15 вересня, пише ТАСС.

"Ми вважаємо вибори в Білорусі сфальсифікованими, тому розглядаємо Лукашенка як нелегітимного президента України", - сказав Боррель.

І тільки після того, як в залі парламенту пролунав сміх, депутат виправився.

"Звичайно, Білорусі. Безумовно, Білорусі. Про що я тільки думав?!" - сказав він.

У той же час Боррель заявив, що Європейський Союз засуджує затримання тисяч протестувальників і застосування сили білоруською міліцією. За словами політика, в найкоротші терміни до влади Білорусі будуть застосовані санкції.

Також Євросоюз також має намір "оцінити, сфери, в яких може бути заморожений діалог" з Лукашенком і його соратниками. Крім цього, у Європі хочуть, щоб в Білорусі були проведені повторні вибори президента. Але потрібно, щоб це сталося під наглядом моніторингової місії ОБСЄ.

Раніше ми писали, що Зеленський закликав владу Білорусі піти на діалог з народом.

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