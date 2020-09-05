Лукашенко грубо нарушил конституцию: ему грозит международный суд

Александру Лукашенко грозит международный суд. Оппозиционные силы Беларуси намерены инициировать масштабное расследование деятельности президента Беларуси.

Так, член президиума Координационного совета Беларуси Мария Колесникова заявила в эфире "Свободы слова Савика Шустера", что действия Лукашенко попадают под пункт 2, статью 361 УК Беларуси - угроза национальной безопасности страны.

"Путин открыто всему миру заявил - белорусам и всему международному сообществу - о том, что Лукашенко нарушил закон Республики Беларусь. Он обратился за помощью к иностранному государству. Это угроза национальной безопасности", - подчеркнула она.

Свобода слова Савика Шустера о ситуации в Беларуси

О намерении добиваться справедливости в международном сообществе заявил в эфире своего Youtube-канала и бывший кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Валерий Цепкало.

"Мы работаем с международными юристами США, Европы для того, чтобы собрать все в одну или несколько серьезных уголовных дел против Лукашенко, чтобы можно было его судить за рубежом", - сказал Цепкало.

Также оппозиционер рассказал, что они намерены инициировать оценку психического здоровья Александра Лукашенко.

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