Лукашенко грубо порушив конституцію: йому загрожує міжнародний суд

Олександру Лукашенко загрожує міжнародний суд. Опозиційні сили Білорусі мають намір ініціювати масштабне розслідування діяльності президента Білорусі.

Так, член президії Координаційної ради Білорусі Марія Колеснікова заявила в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", що дії Лукашенка підпадають під пункт 2 статті 361 КК Білорусі - загроза національної безпеки країни.

"Путін відкрито всьому світу заявив - білорусам і всьому міжнародному співтовариству про те, що Лукашенко порушив закон Республіки Білорусь. Він звернувся за допомогою до іноземної держави. Це загроза національній безпеці", - підкреслила вона.

Свобода слова Савіка Шустера про ситуацію в Білорусі

Про намір домагатися справедливості в міжнародному співтоваристві заявив в ефірі свого Youtube-каналу і колишній кандидат у президенти Білорусі, опозиціонер Валерій Цепкало.

"Ми працюємо з міжнародними юристами США, Європи для того, щоб зібрати все в одну або кілька серйозних кримінальних справ проти Лукашенка, щоб можна було його судити за кордоном", - сказав Цепкало.

Також опозиціонер розповів, що вони мають намір ініціювати оцінку психічного здоров'я Олександра Лукашенка.

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