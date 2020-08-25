C такими друзьями и врагов не нужно: Лукашенко по-соседски обратился к Зеленскому

Президент Беларуси обратился к Владимиру Зеленскому в День Независимости Украины
Александр Лукашенко обратился к Владимиру Зеленскому по случаю Дня Независимости Украины.
Текст с поздравлением опубликован на сайте президента Беларуси.
"Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира", - говорится в обращении.
Также Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении "всестороннего белорусско-украинского сотрудничества" на принципах равенства и уважения, развитии конструктивного партнерства как на национальном, так и на региональном уровне.
В пресс-службе Лукашенко также добавили, что он пожелал Зеленскому "крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности".
Не обошел Лукашенко стороной и непосредственно всех украинцев. По случаю Дня Независимости он пожелал народу Украины "мира, стабильности и благополучия".
Правда, пользователи сети остались недовольны поздравлением белорусского политика. Кое-кто предположил, что Лукашенко "издевается".
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В то же время Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на границе Беларуси с ЕС.
Ранее мы писали, что Лукашенко потребовал увольнять школьных учителей, которые поддержали акции протеста.