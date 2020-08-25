З такими друзями і ворогів не треба: Лукашенко по-сусідськи звернувся до Зеленського

Олександр Лукашенко звернувся до Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України.

Текст з привітанням опубліковано на сайті президента Білорусі.

"Давні традиції дружби і добросусідства служать основою ефективної взаємодії Білорусі та України в непростих умовах сучасного світу", - йдеться у зверненні.

Також Лукашенко підтвердив зацікавленість у розширенні "всебічного білорусько-українського співробітництва" на принципах рівності та поваги, розвитку конструктивного партнерства як на національному, так і на регіональному рівні.

У прес-службі Лукашенка також додали, що він побажав Зеленському "міцного здоров'я та успіхів у відповідальній державній діяльності".

Не обійшов Лукашенко стороною і безпосередньо всіх українців. З нагоди Дня Незалежності він побажав народу України "миру, стабільності і добробуту".

Правда, користувачі мережі залишилися незадоволені привітанням білоруського політика. Дехто припустив, що Лукашенко "знущається".

Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти... Зеленський нехай відповість: Лукашенко - друг? А то війни у нас немає, є інша сторона... Путін миру хоче. Може, для Зеленського і Лукашенко не диктатор?

Все, Лука, пізно - поїзд пішов... Одягай на Коленьку НАТОвський бронік і в Ростов...

Самозванець

Привіт від білоруського людожера. Чудово.

З такими друзями і ворогів не потрібно

Скриншот

У той же час Лукашенко і Путін обговорили ситуацію на кордоні Білорусі з ЄС.

Раніше ми писали, що Лукашенко зажадав звільняти шкільних вчителів, які підтримали акції протесту.