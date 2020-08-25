З такими друзями і ворогів не треба: Лукашенко по-сусідськи звернувся до Зеленського

Президент Білорусі звернувся до Володимира Зеленського у День Незалежності України
Олександр Лукашенко звернувся до Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України.
Текст з привітанням опубліковано на сайті президента Білорусі.
"Давні традиції дружби і добросусідства служать основою ефективної взаємодії Білорусі та України в непростих умовах сучасного світу", - йдеться у зверненні.
Також Лукашенко підтвердив зацікавленість у розширенні "всебічного білорусько-українського співробітництва" на принципах рівності та поваги, розвитку конструктивного партнерства як на національному, так і на регіональному рівні.
У прес-службі Лукашенка також додали, що він побажав Зеленському "міцного здоров'я та успіхів у відповідальній державній діяльності".
Не обійшов Лукашенко стороною і безпосередньо всіх українців. З нагоди Дня Незалежності він побажав народу України "миру, стабільності і добробуту".
Правда, користувачі мережі залишилися незадоволені привітанням білоруського політика. Дехто припустив, що Лукашенко "знущається".
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У той же час Лукашенко і Путін обговорили ситуацію на кордоні Білорусі з ЄС.
Раніше ми писали, що Лукашенко зажадав звільняти шкільних вчителів, які підтримали акції протесту.