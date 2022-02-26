В Луганской области вводят комендантский час: названы ограничения
Луганская область присоединилась к другим регионам, в которых вводится комендантский час после вторжения российских войск на территорию Украины. Ограничения начнут действовать уже с 26 февраля.
Об этом сообщил Сергей Гайдай, председатель Луганской ОГА.
"Внимание! Введение комендантского часа! Держимся!" - сообщил чиновник.
В распоряжении говорится, что время действия ограничений с 17:00 до 7:00. Предварительно, будет действовать она в течение 30 суток.
На улицах в это время могут находиться лишь по служебным удостоверениям работники Луганской облгосадминистрации, руководители военных, военно-гражданских администраций населенных пунктов, органов местного самоуправления и определенные по их распоряжению должностные лица, а также представители правоохранительных органов, органов военного управления, воинских частей и подразделений ВСУ.
Ранее мы писали, какие ограничения могут быть при комендантском часе в разных украинских городах.
Также сообщалось, что в Киеве комендантский час продлили от 26 февраля. Ограничения будут действовать с 17:00 до 6:00 до 28 февраля.