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В Луганской области вводят комендантский час: названы ограничения

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Луганская область, Суббота 26 февраля 2022 15:13
В Луганской области вводят комендантский час: названы ограничения Фото: В Луганской области вводят комендантский час (Віталій Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Луганская область присоединилась к другим регионам, в которых вводится комендантский час после вторжения российских войск на территорию Украины. Ограничения начнут действовать уже с 26 февраля.

Об этом сообщил Сергей Гайдай, председатель Луганской ОГА.

"Внимание! Введение комендантского часа! Держимся!" - сообщил чиновник.

В распоряжении говорится, что время действия ограничений с 17:00 до 7:00. Предварительно, будет действовать она в течение 30 суток.

На улицах в это время могут находиться лишь по служебным удостоверениям работники Луганской облгосадминистрации, руководители военных, военно-гражданских администраций населенных пунктов, органов местного самоуправления и определенные по их распоряжению должностные лица, а также представители правоохранительных органов, органов военного управления, воинских частей и подразделений ВСУ.

В Луганской области вводят комендантский час: названы ограничения

Ранее мы писали, какие ограничения могут быть при комендантском часе в разных украинских городах.

Также сообщалось, что в Киеве комендантский час продлили от 26 февраля. Ограничения будут действовать с 17:00 до 6:00 до 28 февраля.

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Комендантский час
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