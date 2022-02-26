В Луганской области вводят комендантский час: названы ограничения

Луганская область присоединилась к другим регионам, в которых вводится комендантский час после вторжения российских войск на территорию Украины. Ограничения начнут действовать уже с 26 февраля.

"Внимание! Введение комендантского часа! Держимся!" - сообщил чиновник.

В распоряжении говорится, что время действия ограничений с 17:00 до 7:00. Предварительно, будет действовать она в течение 30 суток.

На улицах в это время могут находиться лишь по служебным удостоверениям работники Луганской облгосадминистрации, руководители военных, военно-гражданских администраций населенных пунктов, органов местного самоуправления и определенные по их распоряжению должностные лица, а также представители правоохранительных органов, органов военного управления, воинских частей и подразделений ВСУ.