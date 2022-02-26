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В Луганській області вводять комендантську годину: названо обмеження

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Луганська область, Субота 26 лютого 2022 15:13
В Луганській області вводять комендантську годину: названо обмеження Фото: В Луганській області вводять комендантську годину (Віталій Носач, РБК-Украина)
Автор: Світлана Мащенко

Луганська область приєдналася до інших регіонів, в яких вводиться комендантська година після вторгнення російських військ на територію України. Обмеження почнуть діяти вже з 26 лютого.

Про це повідомив Сергій Гайдай, голова Луганської ОДА.

"Увага! Введення комендантської години! Тримаймось!" - повідомив чиновник.

В розпорядженні йдеться, що час дії обмежень з 17:00 до 7:00. Попередньо, діятиме вона протягом 30 діб.

На вулицях у цей час можуть перебувати лише за службовими посвідченнями працівники Луганської облдержадміністрації, керівники військових, військово-цивільних адміністрацій населених пунктів, органів місцевого самоврядування та визначені за їх розпорядженням посадові особи, а також представники правоохоронних органів, органів військового управління, військових частин та підрозділів ЗСУ.

В Луганській області вводять комендантську годину: названо обмеження

Раніше ми писали, які обмеження можуть бути при комендантській годині в різних українських містах.

Також повідомлялося, що в Києві комендантську годину продовжили від 26 лютого. Обмеження діятимуть з 17:00 до 6:00 до 28 лютого.

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Комендантська година
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