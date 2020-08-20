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Под Луганском снова вспыхнул масштабный пожар: спасатели показали видео

Воеводовка, Четверг 20 августа 2020 20:25
Под Луганском снова вспыхнул масштабный пожар: спасатели показали видео
Под Луганском произошел пожар (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Пожар произошел по причине возгорания сухой травы

Под Луганском снова вспыхнул пожар возле лесного массива - возгорание произошло сегодня ближе к полудню, и к вечеру пламя удалось потушить.

Об этом 20 августа сообщили на сайте ГУ ГСЧС в Луганской области.

По словам спасателей, было зафиксировано возгорание сухой травы между селом Воеводовка и городом Северодонецк. Было три отдельных очага.

В результате пожара на трассе образовался автомобильный затор. Отмечается также, что ситуацию осложняло то, что рядом расположен лесной массив, преимущественно хвойных пород деревьев.

Учитывая обстоятельства и масштаб пожара, были задействованы дополнительные силы и техника 35, 9, 38, 21, 13 ДПРЧ и ЧСПТ чрезвычайников.

Всего к ликвидации пожара привлекли 33 огнеборца и 10 единиц техники.

В 16:40 пожар локализовали и ликвидировали в 18:20.

В ГСЧС заявили, что причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.

Видео: Пожар в Луганской области вспыхнул 20 августа

Напомним, что недавно в Луганской области бушевали масштабные пожары, которые нанесли северодонецкому лесничеству более 1 млрд гривен ущерба. Пожар затронул почти 8 тысяч гектаров леса.

В результате пожаров в конце июля пострадали 223 человека, погибло 6 граждан, были полностью разрушены десятки домов.

Ранее сообщалось, что на Донбассе растет число пожаров, и штаб ООС забил тревогу.

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