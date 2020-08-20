Під Луганськом знову спалахнула масштабна пожежа: рятувальники показали відео

Під Луганськом сталася пожежа (колаж РБК-Україна)

Пожежа сталася через загоряння сухої трави

Під Луганськом знову спалахнула пожежа біля лісового масиву - загоряння сталося сьогодні ближче до полудня, і до вечора полум'я вдалося загасити.

Про це 20 серпня повідомили на сайті ГУ ДСНС в Луганській області.

За словами рятувальників, було зафіксовано загорання сухої трави між селом Воєводівка та містом Сєвєродонецьк. Були три окремі вогнища.

В результаті пожежі на трасі утворився автомобільний затор. Зазначається також, що ситуацію ускладнювало те, що поруч розташований лісовий масив, переважно хвойних порід дерев.

Враховуючи обставини та масштаб пожежі, були задіяні додаткові сили і техніка 35, 9, 38, 21, 13 ДПРЧ та ЧСПТ надзвичайників

Всього до ліквідації пожежі залучили 33 вогнеборця та 10 одиниць техніки.

О 16:40 пожежу локалізували та ліквідували о 18:20.

У ДСНС заявили, що причину виникнення пожежі наразі з'ясовують фахівці.

Відео: Пожежа в Луганській області спалахнула 20 серпня

Нагадаємо, що нещодавно в Луганській області вирували масштабні пожежі, які завдали сєвєродонецькому лісництву збитків на понад 1 млрд гривень. Пожежа зачепила майже 8 тисяч гектарів лісу.

В результаті пожеж наприкінці липня постраждали 223 людини, загинуло 6 громадян, були повністю зруйновані десятки будинків.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі зростає кількість пожеж, і штаб ООС б'є на сполох.