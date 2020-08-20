ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Під Луганськом знову спалахнула масштабна пожежа: рятувальники показали відео

ВВоєводівка, Четвер 20 серпня 2020 20:25
Під Луганськом знову спалахнула масштабна пожежа: рятувальники показали відео
Під Луганськом сталася пожежа (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Пожежа сталася через загоряння сухої трави

Під Луганськом знову спалахнула пожежа біля лісового масиву - загоряння сталося сьогодні ближче до полудня, і до вечора полум'я вдалося загасити.

Про це 20 серпня повідомили на сайті ГУ ДСНС в Луганській області.

За словами рятувальників, було зафіксовано загорання сухої трави між селом Воєводівка та містом Сєвєродонецьк. Були три окремі вогнища.

В результаті пожежі на трасі утворився автомобільний затор. Зазначається також, що ситуацію ускладнювало те, що поруч розташований лісовий масив, переважно хвойних порід дерев.

Враховуючи обставини та масштаб пожежі, були задіяні додаткові сили і техніка 35, 9, 38, 21, 13 ДПРЧ та ЧСПТ надзвичайників

Всього до ліквідації пожежі залучили 33 вогнеборця та 10 одиниць техніки.

О 16:40 пожежу локалізували та ліквідували о 18:20.

У ДСНС заявили, що причину виникнення пожежі наразі з'ясовують фахівці.

Відео: Пожежа в Луганській області спалахнула 20 серпня

Нагадаємо, що нещодавно в Луганській області вирували масштабні пожежі, які завдали сєвєродонецькому лісництву збитків на понад 1 млрд гривень. Пожежа зачепила майже 8 тисяч гектарів лісу.

В результаті пожеж наприкінці липня постраждали 223 людини, загинуло 6 громадян, були повністю зруйновані десятки будинків.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі зростає кількість пожеж, і штаб ООС б'є на сполох.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Луганськпожежа
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся