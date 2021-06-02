Под Луганском на раскопках скифского кургана нашли алтарь для жертвоприношений

В работах принимают участие студенты и преподаватели двух вузов Луганской и Донецкой областей - Восточноукраинского национального университета имени Даля и Горловского института иностранных языков (базируется сейчас в Бахмуте).

Как рассказал руководитель группы исследователей, профессор ВНУ им. Даля Юрия Бровендер, курган может относиться к периоду бронзы и датируется приблизительно IV-V веком до нашей эры.

Археологи надеются разыскать на этом месте целый комплекс скифских захоронений - около 15 погребений с артефактами.

В одном из них уже нашли бронзовый наконечник стрелы, и каменное блюдо - алтарь. Эту ритуальную посуду, как правило, использовали для приношения в жертву мелкого рогатого скота, объяснил профессор кафедры истории и археологии.

"Сейчас мы выравниваем по материку, убираем все лишнее, что не нужно, чтобы расчистить материк, дальше будем зачищать, выявлять погребальные пятна и непосредственно раскапывать захоронения", - рассказала студентка ВНУ Валерия Трофименко.

Раскопки продлятся до конца июня, после чего все находки выставят для просмотра местными жителями.

Археологические раскопки на месте скифского кургана в Сватовском районе под Луганском (фото: suspilne.media)