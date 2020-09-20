В Луганске в меловом карьере обнаружили опасную находку: что известно

Карьер (иллюстративное фото: canva.com)

Гранату в карьере обнаружили местные жители

В меловом карьере в оккупированном Луганске нашли гранату. Об этом сообщает так называемое "МЧС ЛНР". Отмечается, что взрывоопасный предмет нашли местные жители. Приехавшие на место инцидента спасатели изъяли из карьера гранату РГД-5.

О том, как в карьер попала граната и что возле него делали местные жители – не сообщается. Известно, что РГД-5 - советская наступательная ручная граната, относится к противопехотным осколочным ручным гранатам дистанционного действия наступательного типа.

Сообщается, что оставить гранату в карьере могли представители как украинских вооруженных сил, так и боевики "ЛНР". Не исключается факт того, что граната в карьер попала еще во времена Второй мировой войны. Обстоятельства попадания гранаты в карьер устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе в результате взрыва гранаты погиб водитель-механик 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Роман Червинский.

До этого на Донбассе двое военных получили ранения из-за взрыва гранаты. Идет расследование этого события и его обстоятельств. В штабе заявляют, что сейчас нет информации, что это произошло неслучайно.

Также РБК-Украина писало, что сегодня возле населенного пункта Водяное на Донбассе один украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве.