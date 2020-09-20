ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Луганську в крейдяному кар'єрі виявили небезпечну знахідку: що відомо

Луганськ, Неділя 20 вересня 2020 13:57
У Луганську в крейдяному кар'єрі виявили небезпечну знахідку: що відомо
Кар'єр (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Гранату в кар'єрі виявили місцеві жителі

В крейдяному кар'єрі в окупованому Луганську знайшли гранату. Про це повідомляє так зване "МНС ЛНР". Відзначається, що вибухонебезпечний предмет знайшли місцеві жителі. Рятувальники, які приїхали на місце інциденту, вилучили з кар'єру гранату РГД-5.

Про те, як в кар'єр влучила граната і що біля нього робили місцеві жителі – не повідомляється. Відомо, що РГД-5 - радянська ручна наступальна граната, відноситься до протипіхотних осколкових ручних гранат дистанційної дії наступального типу.

Повідомляється, що залишити гранату в кар'єрі могли представники як українських збройних сил, так і бойовики "ЛНР". Не виключається факт того, що граната в кар'єр потрапила ще в часи Другої світової війни. Обставини попадання гранати в кар'єр встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі в результаті вибуху гранати загинув водій-механік 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Роман Червінський.

До цього на Донбасі двоє військових отримали поранення через вибух гранати. Йде розслідування цієї події та її обставин. У штабі заявляють, що зараз немає інформації, що це сталося невипадково.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні біля населеного пункту Водяне на Донбасі один український військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Події ЛуганськЛНРграната
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся