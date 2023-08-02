Лудоманія наступає. Як позбутись патологічної пристрасті до азартних ігор

Що відомо про лудоманію

Азартні ігри для розваги й легкого заробітку з'явилися ще на зорі людства. Їхня історія починається із гральних кісток, винахід яких приписується й індійцям, і єгиптянам, і грекам.

Лудоманія (ігроманія) є розладом поведінки, що полягає у патологічній (нестерпній, непереборній) пристрасті до азартних ігор. Це захворювання можна порівняти з алкоголізмом чи наркотичною залежністю, адже людина відчуває несамовиту тягу до гри, може йти на небачені вчинки, проступки та навіть злочини.

У сучасному суспільстві проблема азартних ігор набула виняткової важливості у зв'язку зі значним розповсюдженням ігрових автоматів і відкриттям безлічі казино. Особливого поштовху розвитку лудоманії надав інтернет (комп'ютерні ігри, онлайн-казино і т.ін.).

Симптоми лудоманії

Переважна більшість проблемних гравців потребують сторонньої підтримки. Вони не визнають власної залежності та відмовляються звертатися за допомогою. Основними проявами лудоманії дослідники вважають хронічне занепокоєння, виснаження та підвищену конфліктність на тлі постійної гри.

Патологічна залежність від азартних ігор має низку ознак:

глибока залученість (відмова від звичних речей, зокрема їжі та сну)

регулярне збільшення часу, проведеного у грі

зміна інтересів (постійні нав'язливі думки й розмови про гру, переживання та "програвання" різноманітних ситуацій, що можуть трапитись під час гри)

відсутність інших інтересів і зацікавленості в будь-яких справах

втрата контролю (нездатність припиняти гру - як після великого виграшу, так і після постійних програшів)

психологічний дискомфорт (роздратування та занепокоєння, що розвиваються через порівняно короткі проміжки часу)

поступове прагнення до більшого ризику

стан напруги (супроводжується ігровим "драйвом")

неможливість чинити опір "спокусі" грати знов і знов (попри обіцянки "зав'язати", не витрачати більше на ігри ані власного часу, ані грошей)

агресія та злість (як реакція на прохання відмовитись від гри, або хоча б її перервати)

змішування реального та ігрового світів

фінансова криза (після програшу лудоман практично завжди намагається відігратися)

зміна поведінки та цінностей (аби здобути грошей на відіграш, людина може залізти в борги або ж навіть почати красти)

Причини виникнення лудоманії

Ігроманія може перетворити звичайну людину на примару. Причому спрогнозувати ймовірність переходу від "просто гри" до лудоманії часом може бути напрочуд складно.

Серед причин виникнення лудоманії експерти найчастіше згадують:

невдоволеність життям або якоюсь його сферою

затяжну самотність

переоцінку значення матеріальних цінностей

бажання отримати "швидкі та легкі" гроші

неправильне виховання у сім'ї (моральний чи психологічний тиск на дитину)

участь у грі батьків, знайомих (має велике значення на початковому етапі)

вроджену схильність до формування залежностей, нестійку психіку

Скільки лудоманів в Україні

Нині кількість азартних гравців у нашій державі зростає із року в рік.

Для боротьби з лудоманією було навіть створено спеціальний реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та участі в азартних іграх (на термін від шести місяців до трьох років).

Дані порталу Оpendatabot свідчать, що за період з 2021 по 2023 роки в Україні було зареєстровано 739 лудоманів. При цьому лише впродовж січня-березня 2023 року до реєстру було включено 229 осіб.

Для порівняння, за весь 2022 рік до Реєстру лудоманів внесли 315 осіб. Це було найбільше поповнення переліку за всі роки легальної роботи грального бізнесу в Україні.

Експерти вважають, що з огляду на дані за перші місяці 2023 року, торішні показники можуть бути перевершені.

Чи можна побороти лудоманію

Позбутись лудоманії нелегко, але цілком реально. Найголовніше - усвідомити проблему й відповідально підійти до її вирішення. Знайти того, хто підтримає та допоможе (рідних, близьких, друзів).

Якщо відмовитись від азартних ігор самостійно не виходить, необхідно звернутись до досвічених спеціалістів (психологів, психіатрів, спеціалізованих медичних закладів). Формат, швидкість та ефективність лікування залежить від їхньої компетентності та глибини залежності людини від азартних ігор.

З огляду на індивідуальні особливості кожного пацієнта, фахівці можуть запропонувати один із варіантів лікування (реабілітації), або ж їх комплекс: