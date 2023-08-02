Лудомания наступает. Как избавиться от патологической страсти к азартным играм

Погоня за "легкими" деньгами подстрекала разум людей еще с давних времен. Зависимость от азартных игр встречается, к сожалению, и сейчас. Она способна не только покалечить жизнь, но и загнать в большие долги.
Что известно о лудомании в целом и в Украине, каковы ее симптомы, причины возникновения и способы преодоления, читайте в материале Styler.
Азартные игры для развлечения и легкого заработка появились еще на заре человечества. Их история начинается с игровых костей, изобретение которых приписывается и индейцам, и египтянам, и грекам.
Лудомания (игромания) является расстройством поведения, заключающегося в патологической (нестерпимой, непреодолимой) страсти к азартным играм. Это заболевание сравнимо с алкоголизмом или наркотической зависимостью, ведь человек испытывает неистовую тягу к игре, может идти на невиданные поступки, проступки и даже преступления.
В современном обществе проблема азартных игр приобрела исключительную важность в связи со значительным распространением игровых автоматов и открытием множества казино. Особый толчок развитию лудомании дал интернет (компьютерные игры, онлайн-казино и т. д.).
Подавляющее большинство проблемных игроков нуждаются в посторонней поддержке. Они не признают свою зависимость и отказываются обращаться за помощью. Основными проявлениями лудомании исследователи считают хроническую обеспокоенность, истощение и повышенную конфликтность на фоне постоянной игры.
Патологическая зависимость от азартных игр имеет ряд признаков:
Игромания может превратить обычного человека в призрак. Причем спрогнозировать вероятность перехода от "просто игры" до лудомании порой может быть удивительно сложно.
Среди причин возникновения лудомании эксперты чаще всего упоминают:
Сейчас количество азартных игроков в нашем государстве растет из года в год.
Для борьбы с лудоманией был создан специальный реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участию в азартных играх (на срок от шести месяцев до трех лет).
Данные портала Оpendatabot свидетельствуют, что за период с 2021 по 2023 годы в Украине было зарегистрировано 739 лудоманов. При этом только в течение января-марта 2023 в реестр было включено 229 человек.
Для сравнения, за весь 2022 год в Реестр лудоманов было внесено 315 человек. Это было наибольшее пополнение списка за все годы легальной работы игорного бизнеса в Украине.
Эксперты считают, что учитывая данные за первые месяцы 2023 года, прошлогодние показатели могут быть превзойдены.
Избавиться от лудомании нелегко, но вполне реально. Самое главное - осознать проблему и ответственно подойти к ее решению. Найти поддержку и помощь (родных, близких, друзей).
Если отказаться от азартных игр самостоятельно не получается, необходимо обратиться к опытным специалистам (психологам, психиатрам, специализированным медицинским учреждениям). Формат, скорость и эффективность лечения зависят от их компетентности и глубины зависимости человека от азартных игр.
Учитывая индивидуальные особенности каждого пациента, специалисты могут предложить один из вариантов лечения (реабилитации) или их комплекс:
Напомним, ранее мы писали о влиянии мобильных платформ на отрасль игровых автоматов.
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