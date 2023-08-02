Лудомания наступает. Как избавиться от патологической страсти к азартным играм

Что известно о лудомании

Азартные игры для развлечения и легкого заработка появились еще на заре человечества. Их история начинается с игровых костей, изобретение которых приписывается и индейцам, и египтянам, и грекам.

Лудомания (игромания) является расстройством поведения, заключающегося в патологической (нестерпимой, непреодолимой) страсти к азартным играм. Это заболевание сравнимо с алкоголизмом или наркотической зависимостью, ведь человек испытывает неистовую тягу к игре, может идти на невиданные поступки, проступки и даже преступления.

В современном обществе проблема азартных игр приобрела исключительную важность в связи со значительным распространением игровых автоматов и открытием множества казино. Особый толчок развитию лудомании дал интернет (компьютерные игры, онлайн-казино и т. д.).

Симптомы лудомании

Подавляющее большинство проблемных игроков нуждаются в посторонней поддержке. Они не признают свою зависимость и отказываются обращаться за помощью. Основными проявлениями лудомании исследователи считают хроническую обеспокоенность, истощение и повышенную конфликтность на фоне постоянной игры.

Патологическая зависимость от азартных игр имеет ряд признаков:

глубокая вовлеченность (отказ от привычных вещей, в частности пищи и сна)

регулярное увеличение времени, проведенного в игре

изменение интересов (постоянные навязчивые мысли и разговоры об игре, переживания и "проигрывания" различных ситуаций, которые могут произойти во время игры)

отсутствие других интересов и заинтересованности в любых делах

потеря контроля (неспособность прекращать игру - как после большого выигрыша, так и после постоянных проигрышей)

психологический дискомфорт (раздражение и беспокойство, развивающиеся через сравнительно короткие промежутки времени)

постепенное стремление к большему риску

состояние напряжения (сопровождается игровым "драйвом")

невозможность сопротивляться "соблазну" играть снова и снова (несмотря на обещания "завязать", не тратить больше на игры ни собственного времени, ни денег)

агрессия и злость (как реакция на просьбу отказаться от игры или хотя бы ее прервать)

смешивание реального и игрового миров

финансовый кризис (после проигрыша лудоман практически всегда пытается отыграться)

изменение поведения и ценностей (чтобы получить деньги на отыгрыш, человек может залезть в долги или даже начать воровать)

Причины возникновения лудомании

Игромания может превратить обычного человека в призрак. Причем спрогнозировать вероятность перехода от "просто игры" до лудомании порой может быть удивительно сложно.

Среди причин возникновения лудомании эксперты чаще всего упоминают:

недовольство жизнью или какой-то ее сферой

затяжное одиночество

переоценку значения материальных ценностей

желание получить "быстрые и легкие" деньги

неправильное воспитание в семье (моральное или психологическое давление на ребенка)

участие в игре родителей, знакомых (имеющее большое значение на начальном этапе)

врожденную склонность к формированию зависимостей, неустойчивую психику

Сколько лудоманов в Украине

Сейчас количество азартных игроков в нашем государстве растет из года в год.

Для борьбы с лудоманией был создан специальный реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участию в азартных играх (на срок от шести месяцев до трех лет).

Данные портала Оpendatabot свидетельствуют, что за период с 2021 по 2023 годы в Украине было зарегистрировано 739 лудоманов. При этом только в течение января-марта 2023 в реестр было включено 229 человек.

Для сравнения, за весь 2022 год в Реестр лудоманов было внесено 315 человек. Это было наибольшее пополнение списка за все годы легальной работы игорного бизнеса в Украине.

Эксперты считают, что учитывая данные за первые месяцы 2023 года, прошлогодние показатели могут быть превзойдены.

Можно ли побороть лудоманию

Избавиться от лудомании нелегко, но вполне реально. Самое главное - осознать проблему и ответственно подойти к ее решению. Найти поддержку и помощь (родных, близких, друзей).

Если отказаться от азартных игр самостоятельно не получается, необходимо обратиться к опытным специалистам (психологам, психиатрам, специализированным медицинским учреждениям). Формат, скорость и эффективность лечения зависят от их компетентности и глубины зависимости человека от азартных игр.

Учитывая индивидуальные особенности каждого пациента, специалисты могут предложить один из вариантов лечения (реабилитации) или их комплекс: