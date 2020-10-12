Лучшим детским садам Украины исполняется два года

Детским садам, которые считаются лучшими в Украине, исполнилось два года. На два высококлассных детских сада, построенных фактически с нуля командой бывшего главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, до сих пор равняются при создании образовательной инфраструктуры.

Юрий Голик рассказал об этих проектах, а также показал их фото. К примеру, так выглядит садик в Обуховке, в Днепропетровской области.

"Порядка 2 000 м2 площади. 68 млн грн под ключ - от состояния пустыря до момента открытия и полной комплектации садика всем, включая все вилки, ложки, игрушки, наволочки и салфетки", - написал Голик.

А это - садик в форме сот в Подгороднем, на Днепропетровщине.

Садики по подобным проектам появятся по всей Украине в рамках Национальной программы "Большая стройка", уверяет Голик.

"В следующем году не менее крутые и классные садики, построенные с нуля, должны появиться по всей стране в рамках программы "Большая стройка", - написал он.

Напомним, ранее Голик напомнил о 1500 км дорог, отремонтированных и построенных командой Резниченко в Днепропетровской области.