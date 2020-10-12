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Діти

Кращим дитячим садам України виповнюється два роки

Автор: Styler

У мережі показали фото кращих дитячих садків в Україні

Дитячим садкам, які вважаються кращими в Україні, виповнилося два роки. На два висококласних дитячих садка, побудованих фактично з нуля командою колишнього голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченко, досі рівняються при створенні освітньої інфраструктури.

Юрій Голик розповів про ці проекти, а також показав їх фото. Наприклад, так виглядає садок в Обухівці, в Дніпропетровській області.

"Близько 2 000 м2 площі. 68 млн грн під ключ - від стану пустиря до моменту відкриття та повній комплектації садка всім, включаючи всі виделки, ложки, іграшки, наволочки та серветки", - написав Голик.

А це - садок у формі сот в Підгороднє, на Дніпропетровщині.

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Садки за подібним проектам з'являться по всій Україні в рамках Національної програми "Велике будівництво", запевняє Голик.

"У наступному році не менш круті і класні садки, побудовані з нуля, повинні з'явитися по всій країні в рамках програми "Велике будівництво", - написав він.

Нагадаємо, раніше Голик нагадав про 1500 км доріг, відремонтованих та побудованих командою Резніченко в Дніпропетровській області.

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