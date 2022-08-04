Лучшие университеты Львова: где учиться сегодня престижнее всего

ЛНУ имени Ивана Франко

Львовский национальный университет имени Ивана Франко возглавляет рейтинг Львова, занимает третье место во всеукраинском рейтинге. Почитать об условиях поступления и обучения можно здесь.

Адрес: ул. Университетская, 1.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко (фото: wikipedia)

"Львовская политехника"

Национальный университет "Львовская политехника" на втором месте в региональном рейтинге и на пятом - во всеукраинском. Узнать условия поступления можно здесь. В "Львовском политехе", вы сможете получить специализированное техническое образование.

Адрес: ул. Степана Бандеры, 12.

Национальный университет "Львовская политехника" (фото: wikipedia)

ЛНМУ имени Даниила Галицкого

Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого - один из самых престижных медицинских вузов Украины - на третьем месте рейтинга. Узнать об условиях поступления можно здесь.

Адрес: ул. Пекарская, 69.

Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого (фото: wikipedia)

Педагогический университет имени Ивана Франко

Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко на четвертой строчке регионального рейтинга. Престижный университет находится в городе Дрогобыч, Львовской области. Подробнее с условиями поступления можно ознакомиться здесь.

Адрес: ул. Ивана Франко, 24.

Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко (фото: wikipedia)

ЛНУВМтБ им. С. З. Гжицкого

Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий им. С. З. Гжицкого на пятом месте. Подробнее о требованиях к поступлению, читайте здесь.

Адрес: ул. Пекарская, 50.

Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий им. С. З. Гжицкого (фото: wikipedia)

Университет банковского дела

Университет банковского дела занимает шестое место рейтинга. Смотрите особенности вступления в УБД - здесь. Поступив в этот университет, вы сможете стать специалистом с бухгалтерии, менеджмента и других интересных специальностей.

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 11.

Университет банковского дела (фото: wikipedia)

Украинский католический университет

Украинский католический университет занимает седьмую ступень в списке лучших вузов Львова. О требованиях к поступающим, читайте здесь. Это заведение высшего образование выпускает специалистов гуманитарного направления.

Адрес: ул. Илариона Свенцицкого, 17.

Украинский католический университет (фото: wikipedia)

Национальный лесотехнический университет Украины

Национальный лесотехнический университет Украины на восьмом месте. С требованиями к поступлению можно ознакомиться здесь. На выбор широко представлены специальности, как технического, так и гуманитарного направления.

Адрес: ул. Генерала Чупринки, 103.

Национальный лесотехнический университет Украины (фото: wikipedia)

Львовский торгово-экономический университет

Львовский торгово-экономический университет занимает девятую строчку рейтинга. С особенностями вступительной компании, вы можете ознакомиться здесь.

Адрес: ул. Туган-Барановского, 10.

Львовский торгово-экономический университет (фото: wikipedia)

Украинская академия книгопечатания

Украинская академия книгопечатания завершает рейтинг топ-10 лучших университетов Львова. Ознакомиться подробно с условиями поступления и обучения можно здесь. В этом учебном заведение, вы сможете стать например журналистом, издателем или искусствоведом.

Адрес: ул. под Голоском, 19.

Украинская академия книгопечатания (фото: wikipedia)