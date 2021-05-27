Кращі університети Києва та вартість навчання: новий рейтинг
В Україні триває сесія ЗНО, і випускники вже придивляються до навчальних закладів, до яких хотіли б вступити. Найкращі вищі навчальні заклади знаходяться в столиці - їх там понад 30.
Новий рейтинг кращих університетів Києва склали в ТСН. Ціни на навчання вказана за 2020-2021 навчальний рік.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У КНУ 12 факультетів, 10 інститутів, у тому числі – міжнародних відносин, журналістики, філософії, права та військового. Вартість залежить від обраної спеціальності.
Галузі природних та гуманітарних наук, електроніки та комунікацій, математики та статистки - від 31 тисяч гривень.
Переклад з іноземних мов - від 31,5 тисячі до 48,4 тисячі.
Інформаційні технології - від 35,3 тисячі гривень.
Журналістика - 48 тисяч гривень.
Право - 55,4 тисячі гривень.
Міжнародні відносини - 57,4 тисячі гривень.
КПІ імені Ігоря Сікорського
У КПІ є 15 факультетів та 8 інститутів, у тому числі прикладного та системного аналізу, аерокосмічних технологій та Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації.
Природничі науки - від 15,6 тисячі гривень.
Гуманітарні науки - від 38,6 тисячі до 41,8 тисячі гривень.
Журналістика - 36 тисяч гривень.
Інженерія - від 15,6 тисячі до 22,4 тисячі гривень.
Інформаційні технології - від 25,9 тисячі до 33,3 тисячі гривень
Київський національний торговельно-економічний університет
11 факультетів, у тому числі торгівлі та маркетингу, ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, економіки, менеджменту та психології, інформаційних технологій.
Право, економіка, менеджмент, журналістика, готельно-ресторанна справа - 27,6 тисячі гривень.
Комп'ютерні науки, інженерія - 23,4 тисячі гривень.
Облік та оподаткування - 23,4 тисячі гривень.
Міжнародний туризм - 25,8 тисячі гривень.
Національний авіаційний університет
10 факультетів, в тому числі й аерокосмічний, юридичний, кібербезпеки, транспорту, економіки, соціальних комунікацій, архітектурний. Також є кафедра військової підготовки та Навчально-науковий інститут безперервної освіти.
Авіаційна техніка, машинобудування, Радіотехніка, інженерія - від 17 тисяч гривень.
Транспортні технології - 23 тисячі гривень.
Інформаційні технології - 26 тисяч гривень.
Авіаційний транспорт - 30 тисяч гривень.
Журналістика - 31 тисяча гривень.
Міжнародні відносини - від 32-33 тисяч гривень.
Право, філологія - 32 тисячі гривень.
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
В університеті є шість факультетів і чотири інститути. Вартість:
Фінанси, економіки та управління - 22,7 тисячі гривень.
Управління персоналом, психологія, політологія - 22,8 тисячі гривень.
Торгівля - 27,2 тисячі гривень.
Міжнародна економіка, право - 28,6 тисячі гривень.
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
В університеті для студентів 17 факультетів. Вартість року навчання:
Педагогіка, математика, середня освіта - 14,9 тисячі гривень.
Фізичне виховання - від 19,5 тисячі до 21, 9 тисячі гривень.
Філософія - 17,4 тисячі гривень.
Хореографія, музичне мистецтво - 18,3 тисячі гривень.
Іноземна філологія - від 21,9 тисячі до 26,1 тисячі гривень.
Туризм - 22,8 тисячі гривень.
Київський університет імені Бориса Грінченка
В університеті шість навчальних інститутів. Вартість:
Філологія - від 18,5 тисячі до 26,3 тисячі гривень.
Журналістика - від 26,3 тисячі до 27,1 тисячі гривень
Педагогіка - 17,6 тисячі гривень.
Міжнародні відносини - 24,5 тисячі гривень.
Математика - 14,5 тисячі гривень.
Політологія - 24,5 тисячі гривень.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
НУБіБ має 13 факультетів. Вартість:
Харчові технології - 21,6 тисячі гривень.
Землеустрою - 23,5 тисячі гривень.
Конструювання та дизайн - від 19,6 тисячі до 21,6 тисячі гривень.
Інформаційні технології - 24,7 тисячі гривень.
Журналістика - 25,8 тисячі гривень.
Філологія - 25,9 тисячі гривень.
Ветеринарна медицина - 27,7 тисячі гривень.
Києво-Могилянська академія
КМА має шість факультетів для бакалаврів. Вартість:
Природничі науки - 21 тисяч гривень.
Гуманітарні науки - від 32 тисяч до 45 тисяч гривень
Журналістика - 35 тисяч гривень.
Маркетинг - 37,5 тисячі гривень.
Комп'ютерні науки - 50 тисяч гривень.
Право - 55 тисяч гривень.
Міжнародні відносини - 56 тисяч гривень
Київський національний лінгвістичний університет
В університеті є шість факультетів.
Інформації про вартість навчання немає.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні не відмовлятимуться від безкоштовної вищої освіти.