Лучшие украинские песни про осень, которые навсегда заменят надоевший трек Шуфутинского

Лучшие украинские песни вместо Шуфутинского и его "3 сентября"

Десятки украинских артистов имеют в своем репертуаре крутые композиции об осени, или о каком-то одном из месяцев этого времени года.

Свидетельством тому является хотя бы количество хэштэгов #МузикаОсені в рамках всеукраинского флешмоба, организованного ресурсом MVUA.

Кстати, уже несколько лет вместо "я календарь переверну" Шуфутинского миллионы украинцев наслаждаются хитом группы "Плач Єремії" "Вона". Именно эта песня и даже шутки о ней ("ми усі розбіжимося по русифікованих містах... і лагідно їх українізуємо") заполоняют наше информационное пространство в конце августа-начале сентября. И это прекрасно!



А вот еще несколько песен, которые принесут вам наслаждение при прослушивании в эти осенние дни.

KOZAK SYSTEM - "У осені очі твої"



Оксана Муха - "Осіннє кохання"



Віктор Винник і МЕРІ - "Осінь"



Олег Собчук & Марта Шпак - "Осіння історія"



Один в каное - "Осінь"



БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - "Листопад"



Alyosha - "Осінь"



Океан Ельзи - "Осінь"



MOGILEVSKA - "В Києві осінь"



Олег Скрипка - "Зоряна осінь"



А если вам хочется чего-то более старого и эстрадного - тогда держите хит Иво Бобула. "А вже осінь прийшла у мій сад" по стилю наиболее схожа с треком "3 сентября". Но гораздо лучше!



Одним словом, слушайте украинскую музыку. Потому что, на самом деле, сегодня тащиться от Шуфутинского и всевозможных "нафталиновых" российских исполнителей вроде Валерия Леонтьева, Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой и других - это, мягко говоря, моветон и признак безвкусицы.