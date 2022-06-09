Лучшие продукты для здоровья печени: что добавить в рацион
Неблагоприятная экологическая обстановка и нездоровый образ жизни/питания ложатся большим грузом на нашу печень. Чтобы это не было: втирание в кожу кремов с неорганическим составом/курение IQOS/приготовление пищи на тефлоновой сковороде или регулярный кофе из пластиковых стаканчиков - именно печени приходится справляться с последствиями и работать сверхурочно, подключая по максимуму свои фазы детоксикации.
О том, какие продукты помогают печени восстановиться и быть здоровой, рассказала в Instagram врач-диетолог Тиана Фиалкова.
Как проявляются проблемы с печенью
Печень не просто очищает кровь от экзо-/ эндотоксинов, она преобразует их в безопасные для организма соединения, которые затем выводятся естественным путем через желчь, кишечник, мочу, пот.
И если фазы детоксикации перегружены, мы это сразу почувствуем в виде:
- чувства разбитости по утрам, независимо от количества часов сна.
- симптомов эстрогендоминирования (фиброзно-кислотная мастопатия, миомы, целлюлит).
- воспалительных высыпаний на коже спины, лица (особенно зона межбровья).
- болезненности и хруста суставов, особенно коленных.
- роста "косточки" большого пальца стопы (чаще правого).
- частых головных болей, мигреней
- аллергии.
- невозможности снизить вес, особенно в области живота.
- пигментации на коже и других симптомов.
Какие продукты любит печень:
- Крестоцветные: брокколи и особенно проростки брокколи, все виды капусты, редис, горчица, редька, хрен, репа, шпинат, руккола, кресс-салат.
- Свекла в любом виде.
- Все ягоды.
- Фрукты с выраженным кислым вкусом, особенно цитрусовые.
- Вся зелень, лекарственные травы и специи с горьким вкусом.
- Продукты, содержащие фосфолипиды (лецитин): яйца, рыбная икра, субпродукты, жирная океаническая рыба, бобовые.
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