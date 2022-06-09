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Лучшие продукты для здоровья печени: что добавить в рацион

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Четверг 09 июня 2022 12:58
Лучшие продукты для здоровья печени: что добавить в рацион Какие продукты полезны печени (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Неблагоприятная экологическая обстановка и нездоровый образ жизни/питания ложатся большим грузом на нашу печень. Чтобы это не было: втирание в кожу кремов с неорганическим составом/курение IQOS/приготовление пищи на тефлоновой сковороде или регулярный кофе из пластиковых стаканчиков - именно печени приходится справляться с последствиями и работать сверхурочно, подключая по максимуму свои фазы детоксикации.

О том, какие продукты помогают печени восстановиться и быть здоровой, рассказала в Instagram врач-диетолог Тиана Фиалкова.

Как проявляются проблемы с печенью

Печень не просто очищает кровь от экзо-/ эндотоксинов, она преобразует их в безопасные для организма соединения, которые затем выводятся естественным путем через желчь, кишечник, мочу, пот.

И если фазы детоксикации перегружены, мы это сразу почувствуем в виде:

  • чувства разбитости по утрам, независимо от количества часов сна.
  • симптомов эстрогендоминирования (фиброзно-кислотная мастопатия, миомы, целлюлит).
  • воспалительных высыпаний на коже спины, лица (особенно зона межбровья).
  • болезненности и хруста суставов, особенно коленных.
  • роста "косточки" большого пальца стопы (чаще правого).
  • частых головных болей, мигреней
  • аллергии.
  • невозможности снизить вес, особенно в области живота.
  • пигментации на коже и других симптомов.


Какие продукты любит печень:

  1. Крестоцветные: брокколи и особенно проростки брокколи, все виды капусты, редис, горчица, редька, хрен, репа, шпинат, руккола, кресс-салат.
  2. Свекла в любом виде.
  3. Все ягоды.
  4. Фрукты с выраженным кислым вкусом, особенно цитрусовые.
  5. Вся зелень, лекарственные травы и специи с горьким вкусом.
  6. Продукты, содержащие фосфолипиды (лецитин): яйца, рыбная икра, субпродукты, жирная океаническая рыба, бобовые.


Сейчас лучшее время в году для поддержки печени.

Ранее нутрициолог рассказала, какие продукты нужно добавить в рацион летом, чтобы хорошо себя чуствовать.

А еще мы рассказывали, какие противопоказания могут быть у сезонной зелени - укропа, петрушки, шпината и лука.

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