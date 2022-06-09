Кращі продукти для здоров'я печінки: що додати в раціон
Несприятлива екологічна обстановка і нездоровий спосіб життя/харчування лягають великим вантажем на нашу печінку. Щоб це не було: втирання в шкіру кремів з неорганічним складом/куріння IQOS/приготування їжі на тефлоновій сковороді або регулярна кава з пластикових стаканчиків - саме печінці доводиться справлятися з наслідками і працювати понаднормово, підключаючи по максимуму свої фази детоксикації.
Про те, які продукти допомагають печінці відновитися і бути здоровою, розповіла в Instagram лікар-дієтолог Тіана Фіалкова.
Як проявляються проблеми з печінкою
Печінка не просто очищає кров від екзо -/ендотоксинів, вона перетворює їх в безпечні для організму сполуки, які потім виводяться природним шляхом через жовч, кишечник, сечу, піт.
І якщо фази детоксикації перевантажені, ми це відразу відчуємо у вигляді:
- почуття розбитості вранці, незалежно від кількості годин сну.
- симптомів естрогендомінування (фіброзно-кислотна мастопатія, міоми, целюліт).
- запальних висипань на шкірі спини, обличчя (особливо зона міжбрів'я).
- хворобливості і хрускоту суглобів, особливо колінних.
- зростання "кісточки" великого пальця стопи (частіше правого).
- частих головних болів, мігрені
- аллергії.
- неможливості знизити вагу, особливо в області живота.
- пігментації на шкірі та інших симптомів.
Які продукти любить печінка:
- Хрестоцвіти: брокколі і особливо проростки брокколі, всі види капусти, редис, гірчиця, редька, хрін, ріпа, шпинат, рукола, крес-салат.
- Буряк в будь-якому вигляді.
- Всі ягоди.
- Фрукти з вираженим кислим смаком, особливо цитрусові.
- Вся зелень, лікарські трави і спеції з гірким смаком.
- Продукти, що містять фосфоліпіди (лецитин): яйця, рибна ікра, субпродукти, жирна океанічна риба, бобові.
Зараз найкращий час у році для підтримки печінки.
Раніше нутриціолог розповіла, які продукти потрібно додати в раціон влітку, щоб добре себе почувати.
А ще ми розповідали, які протипоказання можуть бути у сезонної зелені - кропу, петрушки, шпинату і цибулі.