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Кращі продукти для здоров'я печінки: що додати в раціон

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Четвер 09 червня 2022 12:58
Кращі продукти для здоров'я печінки: що додати в раціон Які продукти корисні печінки (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Несприятлива екологічна обстановка і нездоровий спосіб життя/харчування лягають великим вантажем на нашу печінку. Щоб це не було: втирання в шкіру кремів з неорганічним складом/куріння IQOS/приготування їжі на тефлоновій сковороді або регулярна кава з пластикових стаканчиків - саме печінці доводиться справлятися з наслідками і працювати понаднормово, підключаючи по максимуму свої фази детоксикації.

Про те, які продукти допомагають печінці відновитися і бути здоровою, розповіла в Instagram лікар-дієтолог Тіана Фіалкова.

Як проявляються проблеми з печінкою

Печінка не просто очищає кров від екзо -/ендотоксинів, вона перетворює їх в безпечні для організму сполуки, які потім виводяться природним шляхом через жовч, кишечник, сечу, піт.

І якщо фази детоксикації перевантажені, ми це відразу відчуємо у вигляді:

  • почуття розбитості вранці, незалежно від кількості годин сну.
  • симптомів естрогендомінування (фіброзно-кислотна мастопатія, міоми, целюліт).
  • запальних висипань на шкірі спини, обличчя (особливо зона міжбрів'я).
  • хворобливості і хрускоту суглобів, особливо колінних.
  • зростання "кісточки" великого пальця стопи (частіше правого).
  • частих головних болів, мігрені
  • аллергії.
  • неможливості знизити вагу, особливо в області живота.
  • пігментації на шкірі та інших симптомів.


Які продукти любить печінка:

  1. Хрестоцвіти: брокколі і особливо проростки брокколі, всі види капусти, редис, гірчиця, редька, хрін, ріпа, шпинат, рукола, крес-салат.
  2. Буряк в будь-якому вигляді.
  3. Всі ягоди.
  4. Фрукти з вираженим кислим смаком, особливо цитрусові.
  5. Вся зелень, лікарські трави і спеції з гірким смаком.
  6. Продукти, що містять фосфоліпіди (лецитин): яйця, рибна ікра, субпродукти, жирна океанічна риба, бобові.


Зараз найкращий час у році для підтримки печінки.

Раніше нутриціолог розповіла, які продукти потрібно додати в раціон влітку, щоб добре себе почувати.

А ще ми розповідали, які протипоказання можуть бути у сезонної зелені - кропу, петрушки, шпинату і цибулі.

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