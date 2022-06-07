Лучшие напитки, которые быстро утолят жажду в жаркую погоду

Обычная вода

Чистая вода считается самой лучшей и полезной жидкостью для утоления жажды в жаркую погоду. Пить можно понемногу - пару глотков каждые 20 минут. Если в жару пить много жидкости, то она будет уходить вместе с потом также быстро.

Если вы находитесь на улице или в душном помещении, то норму нужно увеличить. Если в прохладном помещении, то в сутки ориентируйтесь на 30 мл на каждый кг веса.

В особенно жаркие дни держите бутылочку с чистой водой в сумке - это убережет от обморока и теплового удара. Воду можно немного подсолить или добавить пару капель лимона.

Домашний лимонад

Берем литр воды, добавляем в нее листья мяты, сок лимона или лайма, свежий корень имбиря и пару кубиков льда. Даем настояться и утоляем таким отличным лимонадом жажду. Сахар добавлять не рекомендуется.

Минеральная вода

В жаркие дни можно употреблять минеральную воду, но нужно выбирать воду щелочную, с солями кальция, калия, натрия. В жару кислотно-щелочной баланс сдвигается в кислотную сторону, и такая вода поможет его восстановить. В день не стоит выпивать более 1 л такой воды.

Домашний морс

В домашнем морсе содержится только вода и ягоды. Он кислый и отлично утоляет жажду. А еще подпитывает организм витаминами и антиоксидантами. Если нет проблем с желудком, то морса можно выпить за день около 1 литра.

Томатный сок

Овощные соки очень полезны для здоровья, а вот томатный сок - настоящий король среди них. Он разжижает кровь и это очень полезно в жару. Его можно немного подсолить - это поможет жидкости дольше оставаться в организме.

Сок можно сделать самостоятельно - возьмите качественную томатную пасту и разбавьте кипятком, дайте остыть и наслаждайтесь - в таком напитке полно ликопина, очень полезного антиоксиданта.

Компот

Домашний компот из сухофруктов, без сахара - отличное решение. Также полезен компот из фруктов, но тоже без сахара.

Хлебный квас

Желательно делать такой квас самостоятельно, так как в магазинном полно сахара и других добавок. А домашнего кваса можно выпить за день около 1 л.

Кефир

Таким прохладным напитком можно не только жажду утолить, но и перекусить. Выбирайте нежирный кефир без сахара и добавок.

Зеленый чай

Холодный зеленый чай без сахара отлично утоляет жажду. У него щелочная среда и поэтому он помогает убрать сухость во рту.