Лучшие напитки, которые быстро утолят жажду в жаркую погоду

В Украину идут жаркие дни. И это значит, что спрос на прохладительные напитки, которые утоляют жажду, начнет возрастать. Медики не рекомендуют налегать на газированные сладкие напитки, так как они вредны для здоровья.
Какими напитками лучше всего утолять жажду в жаркую погоду - читайте в материале ниже.
Чистая вода считается самой лучшей и полезной жидкостью для утоления жажды в жаркую погоду. Пить можно понемногу - пару глотков каждые 20 минут. Если в жару пить много жидкости, то она будет уходить вместе с потом также быстро.
Если вы находитесь на улице или в душном помещении, то норму нужно увеличить. Если в прохладном помещении, то в сутки ориентируйтесь на 30 мл на каждый кг веса.
В особенно жаркие дни держите бутылочку с чистой водой в сумке - это убережет от обморока и теплового удара. Воду можно немного подсолить или добавить пару капель лимона.
Берем литр воды, добавляем в нее листья мяты, сок лимона или лайма, свежий корень имбиря и пару кубиков льда. Даем настояться и утоляем таким отличным лимонадом жажду. Сахар добавлять не рекомендуется.
В жаркие дни можно употреблять минеральную воду, но нужно выбирать воду щелочную, с солями кальция, калия, натрия. В жару кислотно-щелочной баланс сдвигается в кислотную сторону, и такая вода поможет его восстановить. В день не стоит выпивать более 1 л такой воды.
В домашнем морсе содержится только вода и ягоды. Он кислый и отлично утоляет жажду. А еще подпитывает организм витаминами и антиоксидантами. Если нет проблем с желудком, то морса можно выпить за день около 1 литра.
Овощные соки очень полезны для здоровья, а вот томатный сок - настоящий король среди них. Он разжижает кровь и это очень полезно в жару. Его можно немного подсолить - это поможет жидкости дольше оставаться в организме.
Сок можно сделать самостоятельно - возьмите качественную томатную пасту и разбавьте кипятком, дайте остыть и наслаждайтесь - в таком напитке полно ликопина, очень полезного антиоксиданта.
Домашний компот из сухофруктов, без сахара - отличное решение. Также полезен компот из фруктов, но тоже без сахара.
Желательно делать такой квас самостоятельно, так как в магазинном полно сахара и других добавок. А домашнего кваса можно выпить за день около 1 л.
Таким прохладным напитком можно не только жажду утолить, но и перекусить. Выбирайте нежирный кефир без сахара и добавок.
Холодный зеленый чай без сахара отлично утоляет жажду. У него щелочная среда и поэтому он помогает убрать сухость во рту.
Кстати, ранее мы рассказывали, какой чай является самым вредным для здоровья.
А еще мы писали о том, что категорически нельзя есть в жару.