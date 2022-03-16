Лучшие блюда из черствого хлеба: юшка, бабка и даже желе

Тартинки с колбасой, луком и сыром

50 г сыра;

1 луковица;

50 мл молока;

1 яйцо;

300 г ржаного или пшеничного хлеба;

150 г колбасы (бекона, копченостей);

зелень.

Нарежьте хлеб ломтиками. Взбейте яйцо с молоком. В эту смесь ненадолго погрузите ломтики хлеба. Выложите сверху покрошенные копчености и лук, посыпьте зеленью, тертым сыром и запекайте в духовке 10 минут при 180 °С.

Юшка

3 яйца;

1 л воды;

300 г хлеба ржаного;

1 луковица;

50 г масла сливочного;

зелень.

Отварите яйца. Хлеб мелко нарежьте, перемешайте с рубленой зеленью укропа и петрушки, добавьте порезанный лук и обжарьте эту смесь на масле. Переложите массу в кастрюлю, залейте водой, посолите и вскипятите. При подаче посыпьте яйцом, натертым на терке.

Яичница в хлебе

50 г сыра;

2 ломтика ветчины;

1 круглая булка;

1 яйцо;

перец, соль (по вкусу).

Срежьте верхушку у круглой булки и удалите мякоть. Выстелите углубление кусками ветчины. Поверх ветчины натрите 1/2 часть сыра и вбейте яйцо. Поперчите и посолите по вкусу, притрусите оставшимся сыром. Накройте срезанной крышкой булку, заверните в фольгу и выпекайте при 180 °С полчаса.

Шарлотка из хлеба

150 мл молока;

2 яйца;

3 ст. л. сахара;

3 яблока;

400 г пшеничного хлеба;

1 ст. л. масла;

100 г клюквы;

корица, панировочные сухари, взбитые сливки (по желанию), 100 г клюквы (если есть).

Срежьте с хлеба корочку, мякоть нарежьте ломтями толщиной в 1 см. Взбейте яйца с корицей и сахаром, влейте молоко. Отправьте в эту смесь хлебные ломтики на пару минут, затем выньте и слегка отожмите.

Очистите яблоки от семян и кожуры, нарежьте ломтиками. Вымойте клюкву и обсушите. Форму намажьте маслом, посыпьте панировочными сухарями. Выложите пласт хлеба, после слой яблок и клюкву. Повторите еще два раза в такой последовательности. Выпекайте в духовке полчаса при 200 °С. Готовую шарлотку можно украсить взбитыми сливками.

Запеканка с хлебом и морковью

200 мл молока;

3 морковки;

300 г пшеничного пшеничного хлеба;

100 г сметаны;

1 яйцо;

3 ст. л. сахара

1 ст. л. маргарина или сливочного масла.

Замочите хлеб в молоке, пропустите через мясорубку, смешайте с яйцом, растопленным маргарином или маслом и тертой морковью.

Вылейте смесь в форму, намазанный маслом, и запекайте в духовке 50 минут при 200 °С. Подавать запеканку можно со сметаной.

Желе с хлебом

100 г сахара;

200 г ржаного хлеба;

400 г воды;

25 г желатина;

немного корицы;

100 г фруктового сиропа.

Залейте хлеб водой, добавьте корицу, сахар, сироп и размешайте. Залейте горячей водой желатин, оставьте для набухания. После соедините с подготовленной массой и взбейте до однородности. Вылейте в форму и на 2 часа поставьте ее в холодильник. Подавать можно со взбитыми сливками.