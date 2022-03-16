Лучшие блюда из черствого хлеба: юшка, бабка и даже желе

Многие из нас сейчас запасаются продуктами, в частности самым стратегическим из них - хлебом. Однако ему свойственно быстро черстветь и засыхать. Если у вас есть остатки хлеба ни в коем случае не выбрасывайте его.
Из хлеба можно приготовить много чего интересного, и Styler отобрал для вас лучшие рецепты.
Тартинки с колбасой, луком и сыром
Нарежьте хлеб ломтиками. Взбейте яйцо с молоком. В эту смесь ненадолго погрузите ломтики хлеба. Выложите сверху покрошенные копчености и лук, посыпьте зеленью, тертым сыром и запекайте в духовке 10 минут при 180 °С.
Юшка
Отварите яйца. Хлеб мелко нарежьте, перемешайте с рубленой зеленью укропа и петрушки, добавьте порезанный лук и обжарьте эту смесь на масле. Переложите массу в кастрюлю, залейте водой, посолите и вскипятите. При подаче посыпьте яйцом, натертым на терке.
Яичница в хлебе
Срежьте верхушку у круглой булки и удалите мякоть. Выстелите углубление кусками ветчины. Поверх ветчины натрите 1/2 часть сыра и вбейте яйцо. Поперчите и посолите по вкусу, притрусите оставшимся сыром. Накройте срезанной крышкой булку, заверните в фольгу и выпекайте при 180 °С полчаса.
Шарлотка из хлеба
Срежьте с хлеба корочку, мякоть нарежьте ломтями толщиной в 1 см. Взбейте яйца с корицей и сахаром, влейте молоко. Отправьте в эту смесь хлебные ломтики на пару минут, затем выньте и слегка отожмите.
Очистите яблоки от семян и кожуры, нарежьте ломтиками. Вымойте клюкву и обсушите. Форму намажьте маслом, посыпьте панировочными сухарями. Выложите пласт хлеба, после слой яблок и клюкву. Повторите еще два раза в такой последовательности. Выпекайте в духовке полчаса при 200 °С. Готовую шарлотку можно украсить взбитыми сливками.
Запеканка с хлебом и морковью
Замочите хлеб в молоке, пропустите через мясорубку, смешайте с яйцом, растопленным маргарином или маслом и тертой морковью.
Вылейте смесь в форму, намазанный маслом, и запекайте в духовке 50 минут при 200 °С. Подавать запеканку можно со сметаной.
Желе с хлебом
Залейте хлеб водой, добавьте корицу, сахар, сироп и размешайте. Залейте горячей водой желатин, оставьте для набухания. После соедините с подготовленной массой и взбейте до однородности. Вылейте в форму и на 2 часа поставьте ее в холодильник. Подавать можно со взбитыми сливками.
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