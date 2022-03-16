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Лучшие блюда из черствого хлеба: юшка, бабка и даже желе

Фото: Что приготовить из черствого хлеба (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Многие из нас сейчас запасаются продуктами, в частности самым стратегическим из них - хлебом. Однако ему свойственно быстро черстветь и засыхать. Если у вас есть остатки хлеба ни в коем случае не выбрасывайте его.

Из хлеба можно приготовить много чего интересного, и Styler отобрал для вас лучшие рецепты.

Тартинки с колбасой, луком и сыром

  • 50 г сыра;
  • 1 луковица;
  • 50 мл молока;
  • 1 яйцо;
  • 300 г ржаного или пшеничного хлеба;
  • 150 г колбасы (бекона, копченостей);
  • зелень.

Нарежьте хлеб ломтиками. Взбейте яйцо с молоком. В эту смесь ненадолго погрузите ломтики хлеба. Выложите сверху покрошенные копчености и лук, посыпьте зеленью, тертым сыром и запекайте в духовке 10 минут при 180 °С.

Юшка

  • 3 яйца;
  • 1 л воды;
  • 300 г хлеба ржаного;
  • 1 луковица;
  • 50 г масла сливочного;
  • зелень.

Отварите яйца. Хлеб мелко нарежьте, перемешайте с рубленой зеленью укропа и петрушки, добавьте порезанный лук и обжарьте эту смесь на масле. Переложите массу в кастрюлю, залейте водой, посолите и вскипятите. При подаче посыпьте яйцом, натертым на терке.

Яичница в хлебе

  • 50 г сыра;
  • 2 ломтика ветчины;
  • 1 круглая булка;
  • 1 яйцо;
  • перец, соль (по вкусу).

Срежьте верхушку у круглой булки и удалите мякоть. Выстелите углубление кусками ветчины. Поверх ветчины натрите 1/2 часть сыра и вбейте яйцо. Поперчите и посолите по вкусу, притрусите оставшимся сыром. Накройте срезанной крышкой булку, заверните в фольгу и выпекайте при 180 °С полчаса.

Шарлотка из хлеба

  • 150 мл молока;
  • 2 яйца;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 3 яблока;
  • 400 г пшеничного хлеба;
  • 1 ст. л. масла;
  • 100 г клюквы;
  • корица, панировочные сухари, взбитые сливки (по желанию), 100 г клюквы (если есть).

Срежьте с хлеба корочку, мякоть нарежьте ломтями толщиной в 1 см. Взбейте яйца с корицей и сахаром, влейте молоко. Отправьте в эту смесь хлебные ломтики на пару минут, затем выньте и слегка отожмите.

Очистите яблоки от семян и кожуры, нарежьте ломтиками. Вымойте клюкву и обсушите. Форму намажьте маслом, посыпьте панировочными сухарями. Выложите пласт хлеба, после слой яблок и клюкву. Повторите еще два раза в такой последовательности. Выпекайте в духовке полчаса при 200 °С. Готовую шарлотку можно украсить взбитыми сливками.

Запеканка с хлебом и морковью

  • 200 мл молока;
  • 3 морковки;
  • 300 г пшеничного пшеничного хлеба;
  • 100 г сметаны;
  • 1 яйцо;
  • 3 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. маргарина или сливочного масла.

Замочите хлеб в молоке, пропустите через мясорубку, смешайте с яйцом, растопленным маргарином или маслом и тертой морковью.

Вылейте смесь в форму, намазанный маслом, и запекайте в духовке 50 минут при 200 °С. Подавать запеканку можно со сметаной.

Желе с хлебом

  • 100 г сахара;
  • 200 г ржаного хлеба;
  • 400 г воды;
  • 25 г желатина;
  • немного корицы;
  • 100 г фруктового сиропа.

Залейте хлеб водой, добавьте корицу, сахар, сироп и размешайте. Залейте горячей водой желатин, оставьте для набухания. После соедините с подготовленной массой и взбейте до однородности. Вылейте в форму и на 2 часа поставьте ее в холодильник. Подавать можно со взбитыми сливками.

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как надолго сохранить свежесть продуктов без холодильника.

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