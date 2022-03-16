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Найкращі страви з черствого хліба: юшка, бабка і навіть желе

Фото: Що приготувати з черствого хліба (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Багато хто з нас зараз запасається продуктами, зокрема найстратегічнішим з них - хлібом. Проте йому властиво швидко черствіти і засихати. Якщо у вас є залишки хліба - в жодному разі не викидайте його.

З хліба можна приготувати багато чого цікавого, і Styler відібрав для вас найкращі рецепти.

Тартинки з ковбасою, цибулею і сиром

  • 50 г сиру;
  • 1 цибулина;
  • 50 мл молока;
  • 1 яйце;
  • 300 г житнього або пшеничного хліба;
  • 150 г ковбаси (бекону, копченостей);
  • зелень.

Наріжте хліб скибочками. Збийте яйце з молоком. У цю суміш ненадовго занурте скибочки хліба. Викладіть зверху покришені копченості і цибулю, посипте зеленню, тертим сиром і запікайте в духовці 10 хвилин при 180 °С.

Юшка

  • 3 яйця;
  • 1 л води;
  • 300 г хліба житнього;
  • 1 цибулина;
  • 50 г масла вершкового;
  • зелень.

Відваріть яйця. Хліб дрібно наріжте, перемішайте з рубаною зеленню кропу і петрушки, додайте покришену цибулю і обсмажте цю суміш на маслі. Перекладіть масу в каструлю, залийте водою, посоліть і закип'ятіть. При подачі посипте яйцем, натертим на тертці.

Яєчня в хлібі

  • 50 г сиру;
  • 2 скибочки шинки;
  • 1 кругла булка;
  • 1 яйце;
  • перець, сіль (за смаком).

Зріжте верхівку у круглої булки і видаліть м’якоть. Вистеліть поглиблення шматками шинки. Поверх шинки натріть 1/2 частину сиру і вбийте яйце. Поперчіть і посоліть за смаком, притрусіть сиром, що лишився. Накрийте зрізаною кришкою булку, загорніть у фольгу і випікайте при 180 °С півгодини.

Шарлотка з хліба

  • 150 мл молока;
  • 2 яйця;
  • 3 ст. л. цукру;
  • 3 яблука;
  • 400 г пшеничного хліба;
  • 1 ст. л. олії;
  • 100 г журавлини;
  • кориця, панірувальні сухарі, збиті вершки (за бажанням), 100 г журавлини (якщо є).

Зріжте з хліба скоринку, м'якоть наріжте скибками товщиною в 1 см. Збийте яйця з корицею і цукром, влийте молоко. Відправте в цю суміш хлібні скибочки на пару хвилин, потім вийміть і злегка відіжміть.

Очистіть яблука від насіння і шкірки, наріжте скибочками. Вимийте журавлину і обсушіть. Форму намажте олією, посипте панірувальними сухарями. Викладіть пласт хліба, після шар яблук і журавлину. Повторіть ще два рази в такій послідовності. Випікайте в духовці півгодини при 200 °С. Готову шарлотку можна прикрасити збитими вершками.

Запіканка з хлібом і морквою

  • 200 мл молока;
  • 3 морквини;
  • 300 г пшеничного пшеничний хліба;
  • 100 г сметани;
  • 1 яйце;
  • 3 ст. л. цукру
  • 1 ст. л. маргарину або вершкового масла.

Замочіть хліб у молоці, пропустіть через м’ясорубку, змішайте з яйцем, розтопленим маргарином або маслом і тертою морквою.

Вилийте суміш у форму, намазану маслом, і запікайте в духовці 50 хвилин при 200 °С. Подавати запіканку можна зі сметаною.

Желе з хлібом

  • 100 г цукру;
  • 200 г житнього хліба;
  • 400 г води;
  • 25 г желатину;
  • трохи кориці;
  • 100 г фруктового сиропу.

Залийте хліб водою, додайте корицю, цукор, сироп і розмішайте. Залийте гарячою водою желатин, залиште для набухання. Після з’єднайте з підготовленою масою і збийте до однорідності. Вилийте у форму і на 2 години поставте її в холодильник. Подавати можна зі збитими вершками.

Раніше Євген Клопотенко розповів, як надовго зберегти свіжість продуктів без холодильника.

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