Найкращі страви з черствого хліба: юшка, бабка і навіть желе

Тартинки з ковбасою, цибулею і сиром

50 г сиру;

1 цибулина;

50 мл молока;

1 яйце;

300 г житнього або пшеничного хліба;

150 г ковбаси (бекону, копченостей);

зелень.

Наріжте хліб скибочками. Збийте яйце з молоком. У цю суміш ненадовго занурте скибочки хліба. Викладіть зверху покришені копченості і цибулю, посипте зеленню, тертим сиром і запікайте в духовці 10 хвилин при 180 °С.

Юшка

3 яйця;

1 л води;

300 г хліба житнього;

1 цибулина;

50 г масла вершкового;

зелень.

Відваріть яйця. Хліб дрібно наріжте, перемішайте з рубаною зеленню кропу і петрушки, додайте покришену цибулю і обсмажте цю суміш на маслі. Перекладіть масу в каструлю, залийте водою, посоліть і закип'ятіть. При подачі посипте яйцем, натертим на тертці.

Яєчня в хлібі

50 г сиру;

2 скибочки шинки;

1 кругла булка;

1 яйце;

перець, сіль (за смаком).

Зріжте верхівку у круглої булки і видаліть м’якоть. Вистеліть поглиблення шматками шинки. Поверх шинки натріть 1/2 частину сиру і вбийте яйце. Поперчіть і посоліть за смаком, притрусіть сиром, що лишився. Накрийте зрізаною кришкою булку, загорніть у фольгу і випікайте при 180 °С півгодини.

Шарлотка з хліба

150 мл молока;

2 яйця;

3 ст. л. цукру;

3 яблука;

400 г пшеничного хліба;

1 ст. л. олії;

100 г журавлини;

кориця, панірувальні сухарі, збиті вершки (за бажанням), 100 г журавлини (якщо є).

Зріжте з хліба скоринку, м'якоть наріжте скибками товщиною в 1 см. Збийте яйця з корицею і цукром, влийте молоко. Відправте в цю суміш хлібні скибочки на пару хвилин, потім вийміть і злегка відіжміть.

Очистіть яблука від насіння і шкірки, наріжте скибочками. Вимийте журавлину і обсушіть. Форму намажте олією, посипте панірувальними сухарями. Викладіть пласт хліба, після шар яблук і журавлину. Повторіть ще два рази в такій послідовності. Випікайте в духовці півгодини при 200 °С. Готову шарлотку можна прикрасити збитими вершками.

Запіканка з хлібом і морквою

200 мл молока;

3 морквини;

300 г пшеничного пшеничний хліба;

100 г сметани;

1 яйце;

3 ст. л. цукру

1 ст. л. маргарину або вершкового масла.

Замочіть хліб у молоці, пропустіть через м’ясорубку, змішайте з яйцем, розтопленим маргарином або маслом і тертою морквою.

Вилийте суміш у форму, намазану маслом, і запікайте в духовці 50 хвилин при 200 °С. Подавати запіканку можна зі сметаною.

Желе з хлібом

100 г цукру;

200 г житнього хліба;

400 г води;

25 г желатину;

трохи кориці;

100 г фруктового сиропу.

Залийте хліб водою, додайте корицю, цукор, сироп і розмішайте. Залийте гарячою водою желатин, залиште для набухання. Після з’єднайте з підготовленою масою і збийте до однорідності. Вилийте у форму і на 2 години поставте її в холодильник. Подавати можна зі збитими вершками.