Найкращі страви з черствого хліба: юшка, бабка і навіть желе

Багато хто з нас зараз запасається продуктами, зокрема найстратегічнішим з них - хлібом. Проте йому властиво швидко черствіти і засихати. Якщо у вас є залишки хліба - в жодному разі не викидайте його.
З хліба можна приготувати багато чого цікавого, і Styler відібрав для вас найкращі рецепти.
Тартинки з ковбасою, цибулею і сиром
Наріжте хліб скибочками. Збийте яйце з молоком. У цю суміш ненадовго занурте скибочки хліба. Викладіть зверху покришені копченості і цибулю, посипте зеленню, тертим сиром і запікайте в духовці 10 хвилин при 180 °С.
Юшка
Відваріть яйця. Хліб дрібно наріжте, перемішайте з рубаною зеленню кропу і петрушки, додайте покришену цибулю і обсмажте цю суміш на маслі. Перекладіть масу в каструлю, залийте водою, посоліть і закип'ятіть. При подачі посипте яйцем, натертим на тертці.
Яєчня в хлібі
Зріжте верхівку у круглої булки і видаліть м’якоть. Вистеліть поглиблення шматками шинки. Поверх шинки натріть 1/2 частину сиру і вбийте яйце. Поперчіть і посоліть за смаком, притрусіть сиром, що лишився. Накрийте зрізаною кришкою булку, загорніть у фольгу і випікайте при 180 °С півгодини.
Шарлотка з хліба
Зріжте з хліба скоринку, м'якоть наріжте скибками товщиною в 1 см. Збийте яйця з корицею і цукром, влийте молоко. Відправте в цю суміш хлібні скибочки на пару хвилин, потім вийміть і злегка відіжміть.
Очистіть яблука від насіння і шкірки, наріжте скибочками. Вимийте журавлину і обсушіть. Форму намажте олією, посипте панірувальними сухарями. Викладіть пласт хліба, після шар яблук і журавлину. Повторіть ще два рази в такій послідовності. Випікайте в духовці півгодини при 200 °С. Готову шарлотку можна прикрасити збитими вершками.
Запіканка з хлібом і морквою
Замочіть хліб у молоці, пропустіть через м’ясорубку, змішайте з яйцем, розтопленим маргарином або маслом і тертою морквою.
Вилийте суміш у форму, намазану маслом, і запікайте в духовці 50 хвилин при 200 °С. Подавати запіканку можна зі сметаною.
Желе з хлібом
Залийте хліб водою, додайте корицю, цукор, сироп і розмішайте. Залийте гарячою водою желатин, залиште для набухання. Після з’єднайте з підготовленою масою і збийте до однорідності. Вилийте у форму і на 2 години поставте її в холодильник. Подавати можна зі збитими вершками.
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