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Когда лучше ужинать: эксперт сделала важное объяснение

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Четверг 11 ноября 2021 07:28
Когда лучше ужинать: эксперт сделала важное объяснение Когда лучше есть перед сном (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Многие люди перед сном сталкиваются с вопросами – можно ли есть после 18:00, и за сколько часов до сна надо ужинать. Однако, специалисты говорят, что ужинать можно поздно, но при условии, если спать человек будет через 3-4 часа.

Об этом диетолог Светлана Фус рассказала на своей странице в Instagram.

"Ужинать можно и поздно, но если спать вы будете аж через 3-4 часа, то есть 23:00 – 4(3) часа = 19:00 (20:00). Это касается всех: и тех, кто худеет и просто тех, кто хочет быть здоровым. Потому что, как раз за это время уровень инсулина, который поднимается после приема пищи, снизится до нормы. И это позволит организму ночью использовать запасы жира как энергию ", – написала она.

Также специалист говорит, что важно, чтобы от ужина до завтрака проходило не менее 12 часов. Поэтому при планировании режима нужно это учитывать.

Кроме того, если вы поужинали в 20.00, то завтракать нужно не раньше 8.00. Специалист говорит, что ужин – это 20% от дневного объема пищи. Отмечается, для того, чтобы не наедаться на ночь, нужно позаботиться о сытном обеде.

В частности, ужинать нужно белковыми продуктами, а именно морепродуктами, мясом, рыбой и овощами в любом виде.

Диетолог также добавила, что можно есть на ужин кашу или цельнозерновой хлеб (около 50 г).

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