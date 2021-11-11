Коли краще вечеряти: експерт зробила важливе пояснення
Багато людей перед сном зіштовхуються із питаннями – чи можна їсти після 18:00, та за скільки годин до сну потрібно вечеряти. Однак, фахівці кажуть, що вечеряти можна пізно, але за умови, якщо спати людина буде через 3-4 години.
Про це дієтологиня Світлана Фус розповіла на своїй сторінці в Instagram.
"Вечеряти можна й пізно, але якщо спати ви будете аж через 3-4 години, тобто 23:00 – 4(3) години = 19:00 (20:00). Це стосується всіх: й тих, хто худне й просто тих, хто хоче бути здоровим. Тому що, як раз за цей час рівень інсуліну, який піднімається після приймання їжі, знизиться до норми. Й це дозволить організму вночі використовувати запаси жиру як енергію ", – написала вона.
Також фахівець каже, що важливо, аби від вечері до сніданку проходило щонайменше 12 годин. Тому під час планування режиму потрібно це враховувати.
Окрім того, якщо ви повечеряли у 20.00, то снідати потрібно не раніше 8.00. Фахівець каже, що вечеря – це 20% від денного обсягу їжі. Зазначається, для того, щоб не наїдатися на ніч, потрібно подбати про ситний обід.
Зокрема, вечеряти потрібно білковими продуктами, а саме морепродуктами, м'ясом, рибою та овочами у будь-якому вигляді.
Дієтологиня також додала, що можна їсти на вечерю кашу або цільнозерновий хліб (близько 50 г).
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