ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лучше штраф: в сети показали жуткие условия обсервации под Луганском

STYLERЖизнь    10.06.2020 - 21:44
Лучше штраф: в сети показали жуткие условия обсервации под Луганском
Условия обсервации под Луганском (коллаж: РБК-Украина)

В сети показали условия обсервации в Луганской области

В Луганской области украинцы, которые возвращаются из-за границы или приезжают с оккупированных территорий соглашаются на штрафы в 17 тысяч гривен, только лишь бы не проходить карантин в местах обсервации с ужасными условиями.

Исполнительный директор "Восток SOS" Константин Реуцкий опубликовал на своей странице в Facebook фото одного такого места в Белолуцке.

Лучше штраф: в сети показали жуткие условия обсервации под ЛуганскомЛучше штраф: в сети показали жуткие условия обсервации под ЛуганскомЛучше штраф: в сети показали жуткие условия обсервации под Луганском

Условия обсервации под Луганском (фото: facebook.com/reutski)

Он отметил, что в таких условиях около 15 человек должны провести две недели под пристальной охраной сотрудников полиции. При этом в помещении всего один душ, и то его нельзя назвать душем, потому что – это просто шланг с воронкой, который прикручен к умывальнику.

Лучше штраф: в сети показали жуткие условия обсервации под ЛуганскомЛучше штраф: в сети показали жуткие условия обсервации под ЛуганскомЛучше штраф: в сети показали жуткие условия обсервации под Луганском

Условия обсервации под Луганском (фото: facebook.com/reutski)

Людям приходится пользоваться одним туалетом, который еще к тому же не совсем исправный. В комнатах старая, побитая мебель, которая уже разваливается. Людям также предлагают изношенное грязное белье.

Лучше штраф: в сети показали жуткие условия обсервации под ЛуганскомЛучше штраф: в сети показали жуткие условия обсервации под ЛуганскомЛучше штраф: в сети показали жуткие условия обсервации под Луганском

Условия обсервации под Луганском (фото: facebook.com/reutski)

Кроме того, у этого помещения общий двор с гериатрическим интернатом, где живут пожилые люди, которые больше всего подвержены коронавирусной инфекции.

Лучше штраф: в сети показали жуткие условия обсервации под ЛуганскомЛучше штраф: в сети показали жуткие условия обсервации под Луганском

Условия обсервации под Луганском (фото: facebook.com/reutski)

Реуцкий также отметил, что из 8 мест обсервации в Луганской области, три существуют только на бумаге. При этом условия в двух местах могут послужить поводом для обращения в Европейский Суд по правам человека.

Напомним, Украина возобновляет регулярные авиарейсы.

Ранее Министерство здравоохранения объяснило, как в Украине будут проверять туристов.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины ЛуганскОбсервация
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь