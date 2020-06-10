Краще штраф: в мережі показали жахливі умови обсервації під Луганськом

Умови обсервації під Луганськом (колаж: РБК-Україна)

У мережі показали умови обсервації в Луганській області

У Луганській області українці, які повертаються з-за кордону або приїжджають з окупованих територій погоджуються на штрафи в 17 тисяч гривень, лише б не проходити карантин у місцях обсервації з жахливими умовами.

Виконавчий директор "Схід SOS" Костянтин Рєуцький опублікував на своїй сторінці в Facebook фото одного такого місця в Білолуцьку.

Умови обсервації під Луганськом (фото: facebook.com/reutski)

Він зазначив, що в таких умовах близько 15 осіб повинні провести два тижні під пильною охороною співробітників поліції. При цьому в приміщенні всього один душ, і то його не можна назвати душем, тому що – це просто шланг з лійкою, який прикручений до умивальника.

Умови обсервації під Луганськом (фото: facebook.com/reutski)

Людям доводиться користуватися одним туалетом, який ще до того ж не зовсім справний. В кімнатах стара, побита меблі, яка вже розвалюється. Людям також пропонують зношену брудну білизну.

Умови обсервації під Луганськом (фото: facebook.com/reutski)

Крім того, у цього приміщення загальний двір з геріатричним інтернатом, де живуть літні люди, які найбільше схильні до коронавірусної інфекції.

Умови обсервації під Луганськом (фото: facebook.com/reutski)

Рєуцький також зазначив, що з 8 місць обсервації в Луганській області, три існують тільки на папері. При цьому умови у двох місцях можуть послужити приводом для звернення в Європейський Суд з прав людини.

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Автор: Роман Мирончук