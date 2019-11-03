Лучше бы продали со скидкой: сеть возмутила "гора" хлеба в лесу под Киевом (фото)

Хлеб (иллюстративное фото: pixabay.com)

На фотографии хлеб давно утратил товарный вид

Под Киевом вблизи Фурсов очевидец сфотографировал мусорную свалку из черного хлеба. Соответствующий снимок размещен на странице dtp.kiev.ua в Facebook. Под публикацией пользователи сети выразили свое недовольство по отношению обращения с хлебом и по поводу того, что социальный продукт, который можно было продать по акции, был выброшен.

"Ужас! Киевская область. Вот такую гору хлеба нашел сегодня в лесу вблизи Фурсов. Интересно откуда хлеб? Продайте со скидкой людям, ни лучше выбросят!!!" – написали в публикации.

Под Киевом устроили хлебную свалку (скриншот: facebook.com/dtp.kiev.ua, фото: Александр)

В сети мнение разделилось: некоторые посчитали хлеб святым, некоторые же объективно отнесись к его составу. Многие просто возмутились экономической нецелесообразностью:

Выкидывать конечно не хорошо... Ну по поводу греха это вы переборщили... Во-первых это уже не тот хлеб который спасал людям жизнь во время голодомора, а хрень напичканая разной "химией" которая портит людям здоровье. Так то, что вот эта куча оказалась в лесу, а не у кого-то в желудке многим людям сохранило здоровье.

Какой грех!! Нас бабуля приучала крошки со стола не выбрасывать, а если кусочек хлеба упал, поднимала и целовала! И мы всю жизнь приучены ценить хлеб, никогда не выбрасываем!! Фото просто потрясло!!

Если мы не ценим нам самое дорогое, мы не будем нормально жить.

Это жалкая пародия на хлеб, которой травят людей специально. Хочешь - едь в село, откуда все приехали. Годские эксперты.

Милости прошу вас в век перепроизводства и капитализма.

Реакция сети на хлебную свалку (скриншоты: facebook.com/dtp.kiev.ua, фото: Александр)

Напомним, что ранее в Николаевской области горела несанкционированная свалка.