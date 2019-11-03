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Лучше бы продали со скидкой: сеть возмутила "гора" хлеба в лесу под Киевом (фото)

STYLERЖизнь    03.11.2019 - 15:13
Лучше бы продали со скидкой: сеть возмутила "гора" хлеба в лесу под Киевом (фото)
Хлеб (иллюстративное фото: pixabay.com)

На фотографии хлеб давно утратил товарный вид

Под Киевом вблизи Фурсов очевидец сфотографировал мусорную свалку из черного хлеба. Соответствующий снимок размещен на странице dtp.kiev.ua в Facebook. Под публикацией пользователи сети выразили свое недовольство по отношению обращения с хлебом и по поводу того, что социальный продукт, который можно было продать по акции, был выброшен.

"Ужас! Киевская область. Вот такую гору хлеба нашел сегодня в лесу вблизи Фурсов. Интересно откуда хлеб? Продайте со скидкой людям, ни лучше выбросят!!!" – написали в публикации.

Лучше бы продали со скидкой: сеть возмутила &quot;гора&quot; хлеба в лесу под Киевом (фото)

Под Киевом устроили хлебную свалку (скриншот: facebook.com/dtp.kiev.ua, фото: Александр)

В сети мнение разделилось: некоторые посчитали хлеб святым, некоторые же объективно отнесись к его составу. Многие просто возмутились экономической нецелесообразностью:

  • Выкидывать конечно не хорошо... Ну по поводу греха это вы переборщили... Во-первых это уже не тот хлеб который спасал людям жизнь во время голодомора, а хрень напичканая разной "химией" которая портит людям здоровье. Так то, что вот эта куча оказалась в лесу, а не у кого-то в желудке многим людям сохранило здоровье.
  • Какой грех!! Нас бабуля приучала крошки со стола не выбрасывать, а если кусочек хлеба упал, поднимала и целовала! И мы всю жизнь приучены ценить хлеб, никогда не выбрасываем!! Фото просто потрясло!!
  • Если мы не ценим нам самое дорогое, мы не будем нормально жить.
  • Это жалкая пародия на хлеб, которой травят людей специально. Хочешь - едь в село, откуда все приехали. Годские эксперты.
  • Милости прошу вас в век перепроизводства и капитализма.

Реакция сети на хлебную свалку (скриншоты: facebook.com/dtp.kiev.ua, фото: Александр)

Напомним, что ранее в Николаевской области горела несанкционированная свалка.

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