Лучше бы продали со скидкой: сеть возмутила "гора" хлеба в лесу под Киевом (фото)

На фотографии хлеб давно утратил товарный вид
Под Киевом вблизи Фурсов очевидец сфотографировал мусорную свалку из черного хлеба. Соответствующий снимок размещен на странице dtp.kiev.ua в Facebook. Под публикацией пользователи сети выразили свое недовольство по отношению обращения с хлебом и по поводу того, что социальный продукт, который можно было продать по акции, был выброшен.
"Ужас! Киевская область. Вот такую гору хлеба нашел сегодня в лесу вблизи Фурсов. Интересно откуда хлеб? Продайте со скидкой людям, ни лучше выбросят!!!" – написали в публикации.
Под Киевом устроили хлебную свалку (скриншот: facebook.com/dtp.kiev.ua, фото: Александр)
В сети мнение разделилось: некоторые посчитали хлеб святым, некоторые же объективно отнесись к его составу. Многие просто возмутились экономической нецелесообразностью:
Реакция сети на хлебную свалку (скриншоты: facebook.com/dtp.kiev.ua, фото: Александр)
Напомним, что ранее в Николаевской области горела несанкционированная свалка.