В Николаевской области горит несанкционированная свалка

Фото: ликвидация пожара (dsns.gov.ua)

Сейчас продолжается ликвидация отдельных очагов

В Николаевской области продолжается ликвидация пожара на несанкционированной свалке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар на свалке случилась 21 сентября около 23:00.

"21 сентября в 23:06 по экстренному номеру "101" поступила информация о пожаре на несанкционированной свалке на открытой территории за пределами пгт Березанка", - говорится в сообщении.

По вызову прибыл дежурный караул 8 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По приезду было установлено, что горит мусор на ориентировочной площади 1 тыс. кв. м.

Силами огнеборцев в 00:20 пожар локализован, сейчас продолжается ликвидация отдельных очагов. Тушение осложняет ветреная погода. Утром, 22 сентября, к месту дополнительно привлечено бульдозер от коммунального предприятия "Березань".

От ГСЧС работает одна единица техники и четыре человека личного состава.

Причина пожара сейчас устанавливается.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на вул. Сырецкой, 37-А спасатели ликвидировали пожар, которая возникла в складском помещении. Огонь вспыхнул в одноэтажном складском помещении, где хранились строительные материалы.

Кроме того, в Полтавской области горели 50 гектаров сухой травы и камыша. Пожар удалось локализовать через 3 часа. Было привлечено 30 пожарных.