Когда лучше отказаться от кофе и каким напитком заменить

В современном мире люди не представляют своего утра без кофе, и он уже стал обязательным ежедневным ритуалом. Однако, этот напиток нужно употреблять достаточно осторожно, ведь воздействие на организм неоднозначное.
Когда нужно отказаться от кофе - рассказала фудекспертка "rm_anastasia" на своей странице в Instagram.
Польза кофе
В течение нескольких часов после употребления, кофе увеличивает содержание адреналина в организме и практически не влияет на обмен углеводов;
Кофе является источником большого количества антиоксидантов, таких как фрукты, ягоды и овощи;
В напитке есть большое количество макро - и микроэлементов;
Кофе в определенных дозах улучшает умственную и физическую реакцию, борется с усталостью и сонливостью.
Кроме того, важно что количество кофеина для каждого человека определяется индивидуально.
Какие минусы употребления кофе
Кофе может привести к истощению нервных клеток и к нарушениям функционирования организма;
Важно, что напиток вызывает зависимость и привычку. Поэтому, если возникла такая ситуация, нужно попробовать не употреблять кофе в течение двух недель;
Накапливается в тканях печени;
Нарушает сон и возникает постоянная обеспокоенность.
Когда отказаться от напитка
Лучше это сделать после 16:00 часов. Это связано с выработкой гормона стресса кортизола в нашем организме;
Отказаться от кофе лучше утром натощак, ведь происходит раздражение слизистой желудка;
Кофе не стоит пить во время еды, ведь он содержит танины, которые препятствуют усвоению витаминов и минералов в процессе питания. Ее стоит употреблять после 1-1.5 часа после еды.
Популярный напиток кофе вполне можно заменить матчей, цикорием, какао или же имбирным чаем.