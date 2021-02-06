Было лучше или хуже? В Крыму ответили россиянину, что изменилось после 2014 года

Жители оккупированного Россией Крыма рассказали о ситуации и уровне жизни на полуострове до и после аннексии украинского полуострова. Такой вопрос с просьбой сравнения прозвучал от россиянина в одном из симферопольских пабликов.
Об этом рассказал блогер с ником "КРЫМский бандеровец" в своем Twitter.
Также он опубликовал скрины с перепиской, где крымчане поделились воспоминаниями, как им жилось раньше до оккупации РФ и оценили нынешнюю ситуацию.
"Крым. Снова экстремизм на паблике Симферополя. Понаехавший рашист попытался выяснить, было ли в Крыму лучше или хуже до 2014 года... Прочтите все сообщения крымчан и понаехов", - пишет блогер.
Пользователи сети в большинстве рассказывают об ухудшении уровня жизни, жалуются на дороговизну и низкие зарплаты, отмечают проблемы со свободой слова. Прочем, находятся и те, кому все нравится и кто убежден, что на полуострове живется припеваючи.
Россиянин попросил крымчан сравнить жизнь на полуострове до и после 2014 года (фото: скрин twitter.com/CrimeaUA1)
Напомним, что не так давно Москва нашла крайних в сложной ситуации с водоснабжением на оккупированном украинском полуострове и внезапно обвинила крымчан в проблемах с водой.
Ранее мы писали, что крымчане разнесли в сети россиянку за "крымнаш", которая пожаловалась на негативное отношение местных к РФ.