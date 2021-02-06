Було краще чи гірше? У Криму відповіли росіянину, що змінилося після 2014 року

Кримчани порівняли життя на півострові до і після російської окупації (ілюстративне фото: atr.ua)

Мешканці окупованого Росією Криму розповіли про ситуацію та рівень життя на півострові до і після анексії українського півострова. Таке питання з проханням про порівняння прозвучало від росіянина в одному з сімферопольських пабліків.

Про це розповів блогер з ніком "КРИМський бандерівець" у своєму Twitter.

Також він опублікував скріни з листуванням, де кримчани поділилися спогадами, як їм жилося раніше до окупації РФ та оцінили нинішню ситуацію.

"Крим. Знову екстремізм на пабліку Сімферополя. Понаїхавший рашист спробував з'ясувати, в Криму було чи краще чи гірше до 2014 року... Прочитайте всі повідомлення кримчан і понаїхів", - пише блогер.

Користувачі мережі в більшості розповідають про погіршення рівня життя, скаржаться на дорожнечу і низькі зарплати, відзначають проблеми зі свободою слова. Втім, знаходяться і ті, кому подобається і хто переконаний, що на півострові живеться розкошуючи.

Ціни як в Москві... тільки там зарплати по 50-70 т. А тут 20... зате в Росії

Якщо дивитися з точки зору цін, то краще точно не стало. Тепер ось берег озера і моря теж стали огороджувати. Зараз більш менш вирішили з електрикою, але з водою біда. Як і з Інтернетом та мобільним зв'язком. Кількість ображених велика від низького рівня життя.

Кращого в порівнянні з Україною не бачу... поки що

До

Так хреново ми ще не жили! Поза України Крим - нікчемний! Підло повелася РФ

Раніше, напевно, краще. Усе було відповідально, якісніше, всі були рівні, навіть скажімо добрішими...

50 на 50

Переписувати все дуже важко і довго. Я не дуже задоволена

Набридло

Краще було звичайно

Було вільніше

Свободи слова стало менше. Люди стали політичніші більше. Продукти харчування набагато гірше за якістю

Росіянин попросив кримчан порівняти життя на півострові до і після 2014 року (фото: скрін twitter.com/CrimeaUA1)

Нагадаємо, що не так давно Москва знайшла крайніх у складній ситуації з водопостачанням на окупованому українському півострові й раптово звинуватила кримчан проблеми з водою.

Раніше ми писали, що кримчани рознесли в мережі росіянку за "крымнаш", яка поскаржилася на негативне ставлення місцевих до РФ.