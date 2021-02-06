Було краще чи гірше? У Криму відповіли росіянину, що змінилося після 2014 року

Мешканці окупованого Росією Криму розповіли про ситуацію та рівень життя на півострові до і після анексії українського півострова. Таке питання з проханням про порівняння прозвучало від росіянина в одному з сімферопольських пабліків.
Про це розповів блогер з ніком "КРИМський бандерівець" у своєму Twitter.
Також він опублікував скріни з листуванням, де кримчани поділилися спогадами, як їм жилося раніше до окупації РФ та оцінили нинішню ситуацію.
"Крим. Знову екстремізм на пабліку Сімферополя. Понаїхавший рашист спробував з'ясувати, в Криму було чи краще чи гірше до 2014 року... Прочитайте всі повідомлення кримчан і понаїхів", - пише блогер.
Користувачі мережі в більшості розповідають про погіршення рівня життя, скаржаться на дорожнечу і низькі зарплати, відзначають проблеми зі свободою слова. Втім, знаходяться і ті, кому подобається і хто переконаний, що на півострові живеться розкошуючи.
Росіянин попросив кримчан порівняти життя на півострові до і після 2014 року (фото: скрін twitter.com/CrimeaUA1)
Нагадаємо, що не так давно Москва знайшла крайніх у складній ситуації з водопостачанням на окупованому українському півострові й раптово звинуватила кримчан проблеми з водою.
Раніше ми писали, що кримчани рознесли в мережі росіянку за "крымнаш", яка поскаржилася на негативне ставлення місцевих до РФ.
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