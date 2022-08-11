"Лучше не болеть": украинка рассказала всю правду о медицине в Германии

Украинка в Германии пожаловалась на местную медицину и семейного врача, который не смог поставить ей диагноз и прописал народные средства.

В Германии лучше не болеть

Виктория сообщила, что у нее четыре дня держалась температура и распухла щека. Она подозревала у себя лимфаденит и обратилась к врачу. Доктор сделала анализ крови и так и не смогла понять, какой диагноз ставить украинке.

Вместо этого медик посоветовала женщине попробовать компресс из картофеля.

"Два приема у семейного врача: "О, возможно, свинка? Анализ крови обнаружил, что нет, у вас антитела. Да что же с вами делать? А знаете, попробуйте компресс из картофеля! Или лучше - даже из творожка! Еще можно нарезать лимон дольками и несколько долек запихнуть за щеку на полчаса. Потом придете, а я вам пожалуй еще направление к ЛОРа выпишу. Ибо кто знает, что еще вам назначить, кроме творожка", - описала свой опыт украинка.

Украинцы жалуются на медицину в Европе

В комментариях пользователи отметили, что в странах ЕС лучше не болеть, ибо на прием к врачу попадаешь не сразу, а через продолжительное время.