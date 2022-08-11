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"Лучше не болеть": украинка рассказала всю правду о медицине в Германии

Новина українською →
Германия, Четверг 11 августа 2022 12:11
"Лучше не болеть": украинка рассказала всю правду о медицине в Германии Фото: Украинка раскритиковала медицину в Германии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Украинка в Германии пожаловалась на местную медицину и семейного врача, который не смог поставить ей диагноз и прописал народные средства.

О своем опыте общения с терапевтом Виктория Макарова рассказала на Facebook.

В Германии лучше не болеть

Виктория сообщила, что у нее четыре дня держалась температура и распухла щека. Она подозревала у себя лимфаденит и обратилась к врачу. Доктор сделала анализ крови и так и не смогла понять, какой диагноз ставить украинке.

Вместо этого медик посоветовала женщине попробовать компресс из картофеля.

"Два приема у семейного врача: "О, возможно, свинка? Анализ крови обнаружил, что нет, у вас антитела. Да что же с вами делать? А знаете, попробуйте компресс из картофеля! Или лучше - даже из творожка! Еще можно нарезать лимон дольками и несколько долек запихнуть за щеку на полчаса. Потом придете, а я вам пожалуй еще направление к ЛОРа выпишу. Ибо кто знает, что еще вам назначить, кроме творожка", - описала свой опыт украинка.

Украинцы жалуются на медицину в Европе

В комментариях пользователи отметили, что в странах ЕС лучше не болеть, ибо на прием к врачу попадаешь не сразу, а через продолжительное время.

  • Ох, Боже... Співчуваю. У поляків трохи легше, але лікувати щось конкретне поїдемо додому.
  • Мені півтора роки прописували валеріану в таблетках від тиску і казали, що це акліматизація та адаптація, а потім випадково виявилось, що ні, і що треба зробити обстеження, і ... без пігулок мені вже не жити. Але ж 1.5 роки.
  • В Нідерландах теж краще не хворіти. Потрапити до сімейного можно і через півтора тижня, а він навіть лопуха за картоплею не випише. Парацетамол та пити рідини. Все! Якщо шо - антибіотик.
  • Так, в Німеччині медицина погана, особливо враховуючи скільки ми за неї платимо!

Как мы ранее писали, беженцы раскрыли детали о медицине в Великобритании.

Напомним, ранее беженцы раскрыли детали о медицине в Польше.

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