"Лучше не болеть": украинка рассказала всю правду о медицине в Германии
Украинка в Германии пожаловалась на местную медицину и семейного врача, который не смог поставить ей диагноз и прописал народные средства.
О своем опыте общения с терапевтом Виктория Макарова рассказала на Facebook.
В Германии лучше не болеть
Виктория сообщила, что у нее четыре дня держалась температура и распухла щека. Она подозревала у себя лимфаденит и обратилась к врачу. Доктор сделала анализ крови и так и не смогла понять, какой диагноз ставить украинке.
Вместо этого медик посоветовала женщине попробовать компресс из картофеля.
"Два приема у семейного врача: "О, возможно, свинка? Анализ крови обнаружил, что нет, у вас антитела. Да что же с вами делать? А знаете, попробуйте компресс из картофеля! Или лучше - даже из творожка! Еще можно нарезать лимон дольками и несколько долек запихнуть за щеку на полчаса. Потом придете, а я вам пожалуй еще направление к ЛОРа выпишу. Ибо кто знает, что еще вам назначить, кроме творожка", - описала свой опыт украинка.
Украинцы жалуются на медицину в Европе
В комментариях пользователи отметили, что в странах ЕС лучше не болеть, ибо на прием к врачу попадаешь не сразу, а через продолжительное время.
- Ох, Боже... Співчуваю. У поляків трохи легше, але лікувати щось конкретне поїдемо додому.
- Мені півтора роки прописували валеріану в таблетках від тиску і казали, що це акліматизація та адаптація, а потім випадково виявилось, що ні, і що треба зробити обстеження, і ... без пігулок мені вже не жити. Але ж 1.5 роки.
- В Нідерландах теж краще не хворіти. Потрапити до сімейного можно і через півтора тижня, а він навіть лопуха за картоплею не випише. Парацетамол та пити рідини. Все! Якщо шо - антибіотик.
- Так, в Німеччині медицина погана, особливо враховуючи скільки ми за неї платимо!
Как мы ранее писали, беженцы раскрыли детали о медицине в Великобритании.
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