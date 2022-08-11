"Краще не хворіти": українка розповіла всю правду про медицину в Німеччині
Українка в Німеччині поскаржилася на місцеву медицину і сімейного лікаря, який не зміг поставити їй діагноз і прописав народні засоби.
Про свій досвід спілкування з терапевтом Вікторія Макарова розповіла на Facebook.
У Німеччині краще не хворіти
Вікторія повідомила, що у неї чотири дні трималася температура і розпухла щока. Вона підозрювала у себе лімфаденіт і звернулася до лікаря. Доктор зробила аналіз крові й так і не змогла зрозуміти, який діагноз ставити українці.
Замість цього медик порадила жінці спробувати компрес з картоплі.
"Два прийома у сімейної лікарки: "О, можливо, свинка? Аналіз крові виявив, що ні, маєте антитіла. Та що ж з вами робити? А знаєте, спробуйте компрес з картоплі! Або краще - навіть з творожка! Творожок взагалі дуже помічний у компресах. Ще можна нарізати лимон дольками й кілька дольок запхати за щоку на півгодини. То прийдіть запхайте, а я вам мабуть ще направлення до ЛОРа випишу. Бо хтозна, що ще вам призначити, крім творожка. А, до речі, прививочку маєте від ковіду?", - описала свій досвід українка.
Українці скаржаться на медицину в Європі
У коментарях користувачі відзначили, що в країнах ЄС краще не хворіти, бо на прийом до лікаря потрапляєш не відразу, а через тривалий час.
- Ох, Боже... Співчуваю. У поляків трохи легше, але лікувати щось конкретне поїдемо додому.
- Мені півтора року прописували валеріану в таблетках від тиску і казали, що це акліматизація та адаптація, а потім випадково виявилось, що ні, і що треба зробити обстеження, і ... без пігулок мені вже не жити. Але ж 1.5 роки.
- У Нідерландах теж краще не хворіти. Потрапити до сімейного можна і через півтора тижня, а він навіть лопуха за картоплею не випише. Парацетамол та пити рідини. Все! Якщо шо - антибіотик.
- Так, в Німеччині медицина погана, особливо враховуючи скільки ми за неї платимо!
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