"Краще не хворіти": українка розповіла всю правду про медицину в Німеччині

Українка в Німеччині поскаржилася на місцеву медицину і сімейного лікаря, який не зміг поставити їй діагноз і прописав народні засоби.

У Німеччині краще не хворіти

Вікторія повідомила, що у неї чотири дні трималася температура і розпухла щока. Вона підозрювала у себе лімфаденіт і звернулася до лікаря. Доктор зробила аналіз крові й так і не змогла зрозуміти, який діагноз ставити українці.

Замість цього медик порадила жінці спробувати компрес з картоплі.

"Два прийома у сімейної лікарки: "О, можливо, свинка? Аналіз крові виявив, що ні, маєте антитіла. Та що ж з вами робити? А знаєте, спробуйте компрес з картоплі! Або краще - навіть з творожка! Творожок взагалі дуже помічний у компресах. Ще можна нарізати лимон дольками й кілька дольок запхати за щоку на півгодини. То прийдіть запхайте, а я вам мабуть ще направлення до ЛОРа випишу. Бо хтозна, що ще вам призначити, крім творожка. А, до речі, прививочку маєте від ковіду?", - описала свій досвід українка.

Українці скаржаться на медицину в Європі

У коментарях користувачі відзначили, що в країнах ЄС краще не хворіти, бо на прийом до лікаря потрапляєш не відразу, а через тривалий час.