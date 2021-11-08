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Лучано Лучи уличили в прямых указаниях арбитрам VAR матча "Динамо" - "Ворскла"

Автор: Илона Свиридова

Блогер издания "Динамо" Киев от Шурика Евгений Петров поделился информацией о том, что случилось в матче 14-го тура УПЛ между "Динамо" и "Ворсклой".

Об этом пишет "Обозреватель".

"Имею абсолютно достоверный инсайд, суть которого не налазит на уши. Уже второй матч подряд с участием "Динамо" (сначала с "Мариуполем" и вот теперь с "Ворсклой") глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи находился на прямой телефонной связи с арбитрами VAR", - пишет блогер.

По его словам, именно Лучи вмешался в принятие решения о назначении пенальти в ворота "Динамо" в матче с "Ворсклой".

"Фактически речь идет, что сперва арбитр VAR Виталий Романов, а затем, "по цепочке", и арбитр в поле Юрий Иванов получили прямое ЦУ посчитать (именно так - посчитать!) столкновение Степанюка и Сидорчука в штрафной "Динамо" фолом и назначить пенальти", - добавляет он.

"Так что совершенно не удивлен новости о том, что Романов в матче "Динамо" - "Ворскла" получил также указание не акцентировать внимание на возможном удалении Тамма. Не пора ли уже наконец и Лучи, и его кураторам в УАФ назначить пенальти хорошим таким дрыном?" - резюмирует Петров.

Напомним, киевское "Динамо" в центральном матче 14-го тура украинской Премьер-лиги уступило дома полтавской "Ворскле" - 1:2. Победа позволила полтавчанам вернуться на третье место в турнирной таблице.

Спортивные издания писали, что VAR-арбитр матча "Динамо - Ворскла" получил указание не акцентировать внимание на возможном удалении Тамма.

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