Лучано Лучи уличили в прямых указаниях арбитрам VAR матча "Динамо" - "Ворскла"

"Имею абсолютно достоверный инсайд, суть которого не налазит на уши. Уже второй матч подряд с участием "Динамо" (сначала с "Мариуполем" и вот теперь с "Ворсклой") глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи находился на прямой телефонной связи с арбитрами VAR", - пишет блогер.

По его словам, именно Лучи вмешался в принятие решения о назначении пенальти в ворота "Динамо" в матче с "Ворсклой".

"Фактически речь идет, что сперва арбитр VAR Виталий Романов, а затем, "по цепочке", и арбитр в поле Юрий Иванов получили прямое ЦУ посчитать (именно так - посчитать!) столкновение Степанюка и Сидорчука в штрафной "Динамо" фолом и назначить пенальти", - добавляет он.

"Так что совершенно не удивлен новости о том, что Романов в матче "Динамо" - "Ворскла" получил также указание не акцентировать внимание на возможном удалении Тамма. Не пора ли уже наконец и Лучи, и его кураторам в УАФ назначить пенальти хорошим таким дрыном?" - резюмирует Петров.