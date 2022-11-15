У Ялті танцювали під хіт Сердючки "Ще не вмерла Україна": "діджейку" змусили просити вибачення

На відео можна побачити натовп людей, який запально танцює та підспівує: "Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так".

"Ти мені скажи, чий Крим?" - підписав артист відео.

Однак, "владі" анексованого півострова така пісня не сподобалась. Жінку, яка організувала танці, знайшли та змусили записати вибачення перед російськими окупантами, які щодня жорстоко знищують мирні українські міста та вбивають людей.

Зокрема, "діджейку" звати Валентина Іванівна. На відео жінка під тиском росіян не могла стримувати сліз та заявила, що увімкнула пісню ненавмисно.

"Дорогі росіяни, вибачте мені. Я вас усіх люблю. Я не спеціально її поставила. Хотіла порадувати людей дискотекою. Найшвидшої перемоги нашим синам і повернення додому. Ми переможемо! Я за Росію", - сказала вона.