У Ялті хлопець заявив, що підтримує Україну: окупанти змусили його вибачитись (відео)

Як відреагували пропагандисти

На відео хлопець, який йшов вулицею разом із другом, сказав пропагандистці, що підтримує Україну.

Між ними склався такий діалог:

- Ви не боїтеся контрнаступу ЗСУ?

- Ми за Україну!

- Як?

Хлопця змусили вибачитись

В результаті окупанти відшукали хлопця та доправили його до відділення поліції і змусили записати "вибачення". За інформацією колаборантів, юнакові 16 років.

"Зрозумів свою дурість, насамперед перепрошую перед громадянами Російської Федерації, перепрошую перед країною - перед Росією, та перепрошую перед президентом Російської Федерації", - сказав наляканий підліток.