В Ялте парень заявил, что поддерживает Украину: оккупанты заставили его извиниться (видео)

В оккупированной россиянами Ялте пропагандисты проводили "соцопрос" и интересовались у местных жителей, боятся ли они контрнаступления ВСУ. Местный житель заявил, что поддерживает Украину.
Видео появилось в местных Telegram-каналах.
На видео парень, который шел по улице вместе с другом, сказал пропагандистке, что поддерживает Украину.
Между ними сложился такой диалог:
- Вы не боитесь контрнаступления ВСУ?
- Мы за Украину!
- Как?
В результате оккупанты отыскали парня и доставили его в отделение полиции и заставили записать "извинения". По информации коллаборантов, юноше 16 лет.
"Понял свою глупость, прежде всего извиняюсь перед гражданами Российской Федерации, извиняюсь перед страной - перед Россией, и извиняюсь перед президентом Российской Федерации", - сказал испуганный подросток.
Ранее мы сообщали, что в Севастополе студента задержали за флаг Украины и заставили принести извинения.
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