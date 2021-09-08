Ложкин: в серии "Еврейская библиотека" впервые на украинском будут выходить мировые бестселлеры о евреях и Израиле

Впервые в Украине в украинском переводе вышла книга доктора Даниэля Гордиса "Израиль: История возрождения нации". Этой книгой Еврейская конфедерация Украины совместно с Евро-Азиатским Еврейским Конгрессом, Фондом имени Князей Острожских и семьей Юрия Луценко начали новую книжную серию "Еврейская библиотека", в которой будут публиковаться произведения о евреях и Израиле, ранее не издававшиеся на украинском языке, но уже ставшие мировыми бестселлерами.

"Израиль: История возрождения нации» доктора Даниэля Гордиса в 2016 году стала "Книгой года" в Национальной еврейской книжной премии - самой престижной премии в области литературы о евреях, учрежденной в США в 1944 году. Работа Гордиса уже публиковалась на английском, японском, китайском, румынском и русском языках, а украинский ее перевод в издательстве "Наш Формат" вышел впервые.

"Первые публикации на украинском языке мировых бестселлеров о евреях и Израиле - отличительная особенность всей серии «Еврейская библиотека», - пишет Ложкин. - Хотя евреев и украинцев объединяет более чем тысячелетняя история совместного существования, а Государство Израиль во многом является украинским, в современной Украине с историей еврейского народа и его настоящим знакомы немногие. "Еврейская библиотека" поможет устранить многие из этих белых пятен, рассказывая о евреях и Израиле на украинском языке".

Автор первой книги "Еврейской библиотеки" доктор Даниэль Гордис, старший вице-президент Shalem College и обозреватель Jerusalem Post и Bloomberg View, считается одним из наиболее авторитетных историков современного Израиля. По словам Ложкина, в книге "Израиль: История возрождения нации" Гордису "удалось емко и увлекательно изложить все основные аспекты, играющие важную роль в понимании истории Израиля - от зарождения до современности". "В следующих книгах, которые будут впервые выходить на украинском языке, «Еврейская библиотека» продолжит знакомство украинских читателей с историей, культурой и выдающимися представителями еврейского народа", - обещает Ложкин.